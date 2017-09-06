В центральное отопление Вяйке-Маарья инвестируется около 1 млн евро

Энергопредприятие Adven вместе с Центром инвестиций в окружающую среду инвестирует в строительство новой котельной в поселке Вяйке-Маарья (Ляэне-Вирумаа) 580 000 евро, к чему добавится стоимость проектирования и прокладки теплотрасс. Оценочная стоимость строительных работ, которые должны завершиться в третьем квартале 2018 года, составит 900 000 евро плюс налог с оборота.

Строительство дружелюбной к окружающей среде и эффективной котельной начнется в ближайшие дни, чему предшествовало подписание на этой неделе договора о строительных работах. Прежде всего будет перестроена нынешняя отопительная система, чтобы строительные работы новой котельной шли беспрерывно на протяжении начинающегося отопительного сезона. Также начато проектирование теплотрасс общей протяженностью около 800 метров, прокладка которых запланирована на следующий год, сообщается в пресс-релизе Adven Eesti.

”Энергетические предприятия смотрят все же с сомнением, когда говорим об инвестициях — но в долгосрочной перспективе потребителю выгодно предложить наиболее доступный вариант отопления”, — пояснил руководитель сферы инвестиций и развития Adven Eesti Прийт Тийт, по словам которого большая инвестиция означает как раз-таки снижение стоимости домашнего отопления. ”Благодаря хорошему сотрудничеству с волостным управлением, мы начнем строительные работы в ближайшие дни и уже следующей осенью надеемся предложить потребителем более выгодное тепло благодаря запускаемой котельной”.

В котле новой котельной Вяйке-Маарья можно будет сжигать как древесную щепу и различные остатки деревообрабатывающей промышленности, так и кусковой торф, что и обеспечит квартирные дома и предприятия поселка стабильной ценой на долгий период. В отличие от нынешней газовой котельной, которая останется в резерве для покрытия пиковых нагрузок в зимний период, древесное топливо не обкладывается акцизом и цены на него стабильнее.

”Два года назад Adven смог снизить стоимость центрального отопления на ⅙. Полагаю, что новые инвестиции и использование местного топлива очень важны для многих жителей и предпринимателей. Разумная стоимость центрального отопления помогает семьям в отопительный период держать бюджет сбалансированным, да и само волостное управление является чувствительным к цене потребителем тепла”, — отмечает волостной старейшина Вяйке-Маарья инвестиционные планы Adven и взятые предприятием бизнес-риски.

Победителем конкурса госпоставки на строительство новой котельной стали Rapla Metall OÜ и AS Tamult, которые, согласно договору, должны завершить строительные работы весной 2018 года.

Adven Eesti является одним из крупнейших теплопроизводителей Эстонии, который действует в 18 регионах центрального отопления по всей Эстонии.