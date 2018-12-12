12.12.2018, 16:10

"В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан". Можно ли потом прослушать запись?

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rus.delfi.ee
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Oneplus 6
Oneplus 6Foto: Hendrik Osula

Фирмы должны иметь законное основание на запись телефонных разговоров с клиентами. Поэтому нужно следить за наличием основания и соответствием с законом, пишет Geenius.

Стоит иметь в виду, что фирма обязана по требованию выдать человеку запись его разговора, так как защита частной жизни не применяется к представителю фирмы.

По требованию человека фирмам приходится выдавать ему информацию, так как у людей есть право получить информацию о себе, а также копию записи.

Стоит помнить:

  • записи звонков организации чаще всего не входят в защиту личной жизни сотрудников;
  • человеку необходимо гарантировать доступ к его личным данным;
  • при необходимости нужно предоставить ему копию данных;
  • если есть необходимость защитить дранные других лиц, то соответствующие данные нужно сделать недоступными;
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