"В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан". Можно ли потом прослушать запись?

Стоит иметь в виду, что фирма обязана по требованию выдать человеку запись его разговора, так как защита частной жизни не применяется к представителю фирмы.

По требованию человека фирмам приходится выдавать ему информацию, так как у людей есть право получить информацию о себе, а также копию записи.

Стоит помнить: