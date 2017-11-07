В будущем с покупок в интернет-магазинах на сумму меньше 22 евро придется платить налог

Систему налогообложения электронной торговли в ЕС ждут перемены. В числе прочего будет введена пошлина и на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение, передает rus.err.ee.

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили утренние новости ETV+, отметив, что в случае сделок в рамках трансграничной интернет-торговли с продавца или поставщика услуги будет взиматься НСО, который установлен в стране покупателя. Но если ежегодный оборот компании не превышает 10 тысяч евро в год, то к сделке будет применяться домашняя ставка налога с оборота.

Также будет введен налог на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение. Цель налогового пакета сделать фискальную систему ЕС более простой, уменьшить бюрократию, улучшить условия конкуренции предприятий и гарантировать справедливое поступление налогов.

Многие элементы новой системы направлены на поддержку малых и начинающих компаний.

Предполагаемые даты введения новых налоговых правил в силу пока не сообщается.