07.11.2017, 07:50

В будущем с покупок в интернет-магазинах на сумму меньше 22 евро придется платить налог

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rus.delfi.ee
EST
В будущем с покупок в интернет-магазинах на сумму меньше 22 евро придется платить налог
Foto: Vida Press

Систему налогообложения электронной торговли в ЕС ждут перемены. В числе прочего будет введена пошлина и на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение, передает rus.err.ee.

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили утренние новости ETV+, отметив, что в случае сделок в рамках трансграничной интернет-торговли с продавца или поставщика услуги будет взиматься НСО, который установлен в стране покупателя. Но если ежегодный оборот компании не превышает 10 тысяч евро в год, то к сделке будет применяться домашняя ставка налога с оборота.

Также будет введен налог на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение. Цель налогового пакета сделать фискальную систему ЕС более простой, уменьшить бюрократию, улучшить условия конкуренции предприятий и гарантировать справедливое поступление налогов.

Многие элементы новой системы направлены на поддержку малых и начинающих компаний.

Предполагаемые даты введения новых налоговых правил в силу пока не сообщается.

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