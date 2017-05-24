В Бразилии нашли и продали гигантский изумруд весом более 360 килограммов

В Бразилии шахтеры обнаружили гигантский изумруд. Вес находки составляет более 360 килограммов (794 фунта), высота — около 1,3 метра (4,3 фута). Драгоценный камень уже продан, однако его стоимость не называется.

Огромный изумруд обнаружили еще в апреле на глубине 200 метров ниже поверхности шахты "Карнаиба" на территории муниципалитета Пиндобасу в штате Баия на востоке Бразилии, сообщает Reuters. Представитель департамента по добыче природных ископаемых Бразилии Паоло Сантана рассказал AP, что изумруд был найден шахтерами компании Cooperativa Mineral da Bahia.

Чиновник не стал оценивать стоимость изумруда. Между тем известно, что минерал уже продан частному лицу. Покупатель в целях безопасности отказался давать интервью и не сообщил, сколько выложил за драгоценный камень исполинских размеров.

По данным AP, изумруд был продан владельцу шахты в регионе. Адвокат покупателя Марсио Джандир рассказал агентству по телефону, что его клиент хочет выставлять камень в музеях и библиотеках. Юрист отметил, что владельцу изумруда разрешено путешествовать со своим приобретением по всей территории Бразилии. Имени покупателя адвокат не раскрыл.

Впрочем, как отметил ювелир Эдильсон Араужо, найденный в Баие изумруд не сгодится для изготовления ювелирных украшений. "Это скорее для людей, заинтересованных в коллекционировании и работе в этом направлении", — пояснил эксперт.

По словам Сантаны, это второй крупный изумруд, найденный в штате Баия. Первый был тяжелее на 20 килограммов (44 фунта). Его откопали в 2001 году и оценили более чем в 300 млн долларов. Этот камень был незаконно доставлен в Соединенные Штаты и стал предметом судебного разбирательства между Бразилией и США. В 2015 году минерал было решено оставить на территории Америки.

Изумруд (смарагд) — драгоценный камень 1-го класса. Крупные бездефектные изумруды густого тона весом от пяти карат ценятся дороже алмазов. Изумруд является прозрачной разновидностью берилла, окрашенной в травянисто-зеленый цвет оксидом хрома или оксидом ванадия, иногда с примесью оксида железа (южноафриканские изумруды). Твердость изумруда составляет 7,5-8 единиц по шкале Мооса (твердость алмаза — 10).

Идеальный изумруд — прозрачный камень равномерно распределенного насыщенного цвета. Главный критерий качества изумруда — его цвет, на втором месте — прозрачность. Натуральные изумруды почти всегда имеют трещины и расколы.