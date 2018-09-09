09.09.2018, 14:14

В Bloomberg рассказали, что спасет рубль

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Gazeta.ru
EST
Vene rublad
Vene rubladFoto: Scanpix, PantherMedia / elmar gubisch

Россия обладает немалыми возможностями для того, чтобы защитить свою национальную валюту, считают в Bloomberg.

Среди таких возможностей аналитики агентства называют значительные золотовалютные резервы и один из самых низких уровней государственного долга в мире. Также подчеркивается, что Центробанк России может прибегнуть к корректировке процентных ставок в целях укрепления курса национальной валюты, несмотря на снижение рубля в последнее время.

По мнению Bloomberg, приостановка ежедневных закупок валюты и отмена еженедельных аукционов по продаже облигаций стали важными шагами на пути стабилизации курса российской валюты.

Также в агентстве обратили внимание на то, что дополнительную поддержку рублю оказывает устойчивый рост нефтяных котировок.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Антон Силуанов назвал рубль недооцененным.

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