В Bloomberg рассказали, что спасет рубль

Среди таких возможностей аналитики агентства называют значительные золотовалютные резервы и один из самых низких уровней государственного долга в мире. Также подчеркивается, что Центробанк России может прибегнуть к корректировке процентных ставок в целях укрепления курса национальной валюты, несмотря на снижение рубля в последнее время.

По мнению Bloomberg, приостановка ежедневных закупок валюты и отмена еженедельных аукционов по продаже облигаций стали важными шагами на пути стабилизации курса российской валюты.

Также в агентстве обратили внимание на то, что дополнительную поддержку рублю оказывает устойчивый рост нефтяных котировок.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Антон Силуанов назвал рубль недооцененным.