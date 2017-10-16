В ближайшие дни Eesti Energia примет решение об участии в аукционе на территорию Тоотси

По словам члена правления Eesti Energia Маргуса Вальса, решение совета RMK выставить на аукцион территорию парка ветрогенераторов Тоотси Суурсоо является важным шагом по развитию возобновляемой энергетики Эстонии.

При первой возможности концерн ознакомится с условиями, но, по словам члена правления, участие в аукционе планируется, поскольку есть желание продолжать создание парка ветрогенераторов Тоотси, сообщает пресс-служба Eesti Energia.

По словам Вальса, аукцион создаст для всех возможных заинтересованных лиц равные возможности для участия. ”Аукцион выиграет предприятие, у которого будет самый лучший бизнес-план по использованию территории Тоотси Суурсоо. С позиции Eesti Energia мы считаем территорию Тоотси перспективной и занимаемся ее развитием еще с 2011 года”, — отметил Вальс.

Концерн Eesti Energia хочет построить на 160 гектарах выработанного торфяного месторождения Тоотси Суурсоо крупнейший в странах Балтии парк ветрогенераторов, состоящий из 38 ветряков. Инвестиция в размере сотен миллионов евро создала бы в регионе несколько десятков новых рабочих мест, а через создаваемую недоходную организацию регион каждый год будет получать дополнительно 100 000 евро на развитие местного общества.