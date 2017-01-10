Безвизовый въезд в Белоруссию, согласно указу президента Лукашенко, станет возможным через месяц для граждан 80 государств. Этот шаг Минска, направленный на привлечение в страну иностранных туристов, по мнению белорусских экспертов, может оказаться политическим вызовом, невольно брошенным России.

Только пять дней (целых 5 дней!) без консульского сбора и ожиданий по поводу выдачи визы граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и иных государств смогут знакомиться с советской в восприятии многих Белоруссией, посетить родственников, завязать новые знакомства.

Новым порядком въезда смогут также воспользоваться некоторые категории жителей Латвии и Эстонии, не имеющие гражданства этих стран.

Как это будет работать

Условием безвизового въезда является прибытие в Белоруссию через международный пункт пропуска Национального аэропорта Минск.

В минский аэропорт не летают лоукостеры, так что сэкономить на стоимости авиабилета пока вряд ли удастся. Но если учесть, что совсем недавно годовая виза для европейцев стоила 150 евро, а разовая — 60 евро, турист из Западной Европы получает-таки преимущества.

Не столь очевидна выгода для жителей соседних стран: литовцу, например, однократная виза обходилась в 25 евро, а поездом, который из Вильнюса до Минска идет чуть более двух часов, добираться удобнее и дешевле, чем самолетом.

Впрочем, и официальные лица, и комментаторы в Белоруссии называют нынешние правила безвизового въезда лишь первым шагом.

Для въезда в Белоруссию в безвизовом режиме по ныне установленным правилам необходимо иметь при себе:

действительный паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу

денежные средства в валюте или белорусских рублях из расчета примерно 23 евро на каждый из пяти дней пребывания

медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Белоруссии

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа обязательно наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов, подтверждающих вылет из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Правило о безвизовом въезде предназначено для частных лиц и не распространяется на иностранцев, осуществляющих официальные поездки по дипломатическим, служебным, специальным и иным приравненным к ним паспортам.

Порядок безвизового въезда не распространяется на граждан, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся вылететь из Минска в аэропорты России — такие рейсы, как поясняет белорусская сторона, являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется.

В официальных комментариях активно подчеркивается, что Белоруссия, согласно ряду рейтингов, является страной безопасной для проживания и туризма, а гражданам, внесенным в списки Интерпола либо "черные списки" в Белоруссии и России, бдительность белорусских пограничников лучше не испытывать.

Ждать ли выгоды от туризма и заезжего бизнеса

В октябре прошлого года Белоруссия разрешила безвизовый въезд в зону текущего из Польши Августовского канала и приграничный Гродно. Ранее — в Беловежскую пущу, у самой границы с Польшей.

Короткое время безвизового посещения Августовского канала еще не позволяет проанализировать экономическую выгоду от свободного туризма, отмечает Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций.

"Статистика еще просто не накоплена — что в Беловежской пуще, что по Августовскому каналу. Можно увидеть определенные тенденции — увеличение числа посещений данных мест, но говорить о том, что есть взрывной эффект пока не приходится", — говорит Валентин Цехмейстер.

Туристический бизнес в Белоруссии в последнее время демонстрирует шаги — и порой весьма успешные — к развитию инфраструктуры, созданию привлекательного для путешественников имиджа страны.

Но специалисты отмечают, что внедрению прогрессивного и нового мешают общие белорусские проблемы — нереформированность находящейся под государственным управлением экономики, непредсказуемость решений власти, идеологическая предвзятость в общении с внешним миром.

"У нас часто рассуждают из привычных патриотических начал: мол, что хорошо белорусу, будет хорошо иностранцу. Но для того, чтобы завлечь иностранного туриста к нам, необходимо знать его особенности, видеть, на какую "изюминку" он соблазнится. Необходимы исследования, которых у нас еще недостаточно", — говорит Цехмейстер.

Аналитик Александр Класковский обращает внимание, что познакомиться с Белоруссией настойчиво приглашают не столько путешествующих пенсионеров и студентов, сколько деловых людей.

"Безвизовый въезд — шаг, конечно, прогрессивный и необычный для консервативного белорусского руководства. Но я думаю, что за этим стоят мотивы достаточно приземленные: деньги нужны. Тут расчет на приток деловых людей, расширение деловых контактов, перспективы инвестиций и тому подобное", — говорит Класковский.

Но аналитик уверен: нынешним "безвизовым указом" не решить проблему инвестиционной привлекательности Белоруссии.

"Можно написать прогрессивные нормативные акты, но когда на слуху истории с бизнесменами, которых сюда завлекали, а потом на них надевали наручники или просто отобрали две кондитерские фабрики, как у американского бизнесмена Марата Новикова… Когда приходит комиссар с маузером и говорит, что было ваше — стало наше… Эти вещи бьют по нежной психике зарубежных инвесторов очень сильно. И тут нужны годы, а может, десятилетия, чтобы выправить положение", — замечает Класковский.

Туризм и политика

Белорусское внешнеполитическое ведомство не скрывает, что ждет от Запада ответных шагов на инициативу о безвизовом въезде.

"Мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС", — заявил начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко.

Минские эксперты услышали в этой фразе не только призыв к либерализации Европой визовой политики в отношении белорусских граждан. Белорусский МИД достаточно давно ведет переговоры с зарубежными партнерами о снижении стоимости виз для белорусов и пока без особого успеха.

Нынешний шаг Минска — расчет на развитие финансово-экономического сотрудничества с Европой в ситуации напряжения отношений с Москвой.

"Россия, которая сейчас чувствует себя осажденной крепостью, находится под западными санкциями, уже демонстрирует настроения зависти и раздражения: мол, Лукашенко уходит на Запад, Батька нас обставил.

Отдельная тема — насколько такие фобии обоснованы. Но на чисто психологическом уровне нынешний шаг Лукашенко, действительно, может осложнить отношения и усугубить многоплановый конфликт между Минском и Москвой, который тянется уже более года — из газовой сферы перешел и на нефтяную, и на продовольственную, и на информационную, и на финансовую", — отмечает аналитик Александр Класковский.

"Формально здесь Москве трудно придраться — в указе Лукашенко есть оговорка о том, что безвизовая Беларусь не будет лазейкой для тех, кто захочет через нее попасть в Россию. Но учитывая то, что в последнее время уже были трения по поводу проезда иностранцев через Беларусь в Россию и под эту марку Москва стала активно продвигать идею введения единой визы союзного государства, я думаю, решение Минска о безвизовом въезде для иностранцев обострит отношения с Москвой в этой сфере", — добавляет эксперт.

Аналитик Юрий Дракохруст подмечает, что у Москвы есть повод рассердиться.

"Решение о пятидневном безвизовым режиме неуловимым образом, само собой возводит границу Беларуси с Россией. Не для белорусов (и соответственно не для россиян), но для иностранцев — да. В Беларусь на 5 дней без визы — пожалуйста. Но не через Беларусь в Россию. И даже не в Беларусь из России. Из Варшавы, Лондона, Праги — откуда угодно, только не из Москвы", — пишет Юрий Дракохруст.

Литва требует больше

Литва приветствует решение Белоруссии о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств через аэропорт Минск, но ждет ответа по поводу режима передвижения жителей приграничья, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По словам министра, установленный порядок въезда — только через Национальный аэропорт Минск — не слишком актуален для литовцев, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом.

"Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года обсуждаем так называемое соглашение о малом приграничном движении, которое бы существенно упростило поездки для жителей приграничья по обе стороны границы", — заявил Линкявичюс.

Идея о малом приграничном движении — упрощенном пересечении границы и свободном перемещении граждан, проживающих в 30-50 километровой зоне по обе стороны госграниц, с 1 февраля 2012 года реализована между Белоруссией и Латвией.

С Польшей и Литвой вопрос о малом приграничном движении пока не решен. Как заявляют в Варшаве и Вильнюсе, из-за позиции Минска.

Объяснение этой позиции эксперты дают чисто экономическое: примерно 1 миллион 700 тысяч белорусов, попадающих в зону свободного перемещения через границу, способны существенно подорвать отечественную экономику, устремившись за более дешевым товаром в польские и литовские торговые центры и супермаркеты.