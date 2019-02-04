В банке Luminor грядут масштабные сокращения: в Эстонии упразднят почти 20% рабочих мест
Банк Luminor сообщил бирже Ирландии о масштабном сокращении работников. Всего в концерне будет упразднено 800 рабочих мест, пишет Ärileht.
Банк Luminor сообщил бирже Ирландии о масштабном сокращении работников. Всего в концерне будет упразднено 800 рабочих мест, пишет Ärileht.
В Эстонии сократят 130 мест из 700, то есть 18,6 %.
Сокращение планируется провести в течение этого года.
”Это часть нашей разработанной ранее стратегии и необходимая мера для поднятия эффективности”, — сказал глава Luminor Eesti Гуннар Тоомеметс. Сколько именно удастся сэкономить, он не сказал, но отметил, что в краткосрочной перспективе, то есть конкретно в этом году, расходы из-за сокращений и вовсе вырастут.
Кроме предусмотренной законом компенсации, банк выплатит сокращаемым работникам дополнительное пособие и организует семинары и персональную помощь в поиске новой работы.
В связи с уменьшением количества работников, эстонский филиал переедет в новое здание по адресу Лийвалайа, 45.
Тоомеметс обещает, что перемены никак не отразятся на обслуживании клиентов.
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