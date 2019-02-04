В банке Luminor грядут масштабные сокращения: в Эстонии упразднят почти 20% рабочих мест(20)
Банк Luminor сообщил бирже Ирландии о масштабном сокращении работников. Всего в концерне будет упразднено 800 рабочих мест, пишет Ärileht.
Банк Luminor сообщил бирже Ирландии о масштабном сокращении работников. Всего в концерне будет упразднено 800 рабочих мест, пишет Ärileht.
В Эстонии сократят 130 мест из 700, то есть 18,6 %.
Сокращение планируется провести в течение этого года.
”Это часть нашей разработанной ранее стратегии и необходимая мера для поднятия эффективности”, — сказал глава Luminor Eesti Гуннар Тоомеметс. Сколько именно удастся сэкономить, он не сказал, но отметил, что в краткосрочной перспективе, то есть конкретно в этом году, расходы из-за сокращений и вовсе вырастут.
Кроме предусмотренной законом компенсации, банк выплатит сокращаемым работникам дополнительное пособие и организует семинары и персональную помощь в поиске новой работы.
В связи с уменьшением количества работников, эстонский филиал переедет в новое здание по адресу Лийвалайа, 45.
Тоомеметс обещает, что перемены никак не отразятся на обслуживании клиентов.
Как сообщает Luminor в пресс-релизе, В течение 2019 года банк сократит число работников всех уровней (включая руководство), составляющее на данный момент 3000 человек, на, приблизительно, 130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве.
После окончания трансграничного слияния, в результате которого Luminor продолжил свою деятельность во всех странах Балтии через зарегистрированный в Эстонии банк и его филиалы в Латвии и Литве, компания вступает в новую фазу трансформации и меняет модель своего функционирования. Посредством объединения технологических платформ, оптимизации объёмов коммерческой деятельности, упрощений в сфере предложения услуг и продуктов и повышения эффективности банк намеревается ускорить процесс трансформации, целью которого является достижение и дальнейшее поддержание высочайшего уровня качества в обслуживании клиентов и удовлетворении их запросов.
В целях ускорения трансформации, новая модель функционирования предусматривает упрощение бизнес-процессов банка и реорганизацию дублирующих функций и сфер, в которых были применены новые технологические подходы и организационные решения. В рамках этого процесса Luminor также уменьшает количество работников, для чего будет начата процедура коллективного увольнения.
Luminor проинформировал об этом процессе и привлёк к участию в нём соответствующие органы публичной власти в Эстонии, Латвии и Литве, а также профсоюзные организации в Эстонии и Латвии и совет по вопросам труда в Литве.
Luminor ожидает, что осуществление ускоренной трансформации и внедрение упрощённой организационной структуры, позволит значительно сократить операционные расходы, обеспечив, таким образом, более широкие возможности для осуществления инвестиций в будущем.
Трансформация также означает и начало процесса коллективного увольнения, который будет постепенно осуществляться в течение 2019 года. Luminor предложит поддержку увольняемым работникам и обеспечит профессиональную помощь в трудоустройстве, включая семинары и индивидуальные занятия, чтобы поддержать увольняемых работников в их последующих шагах на рынке труда.
Этот процесс осуществляется в соответствии с местным законодательством, кроме того работники смогут получить дополнительное выходное пособие и другую поддержку.
Повседневные операции и обслуживание клиентов будут продолжаться без изменений. Информация о новинках, в том числе, об изменениях, связанных с унификацией продуктов, новыми предложениями для клиентов и нововведениями в сфере цифровых технологий, будет представлена отдельно.
Основным направлением деятельности Luminor является оказание услуг деловым людям в странах Балтии, уделяя особое внимание местным компаниям, а также финансово активным людям с предпринимательского образом мышления. на усовершенствованиях во многих областях, включая продукты и предложения для клиентов, клиентоориентированность, цифровые технологии и более активное сотрудничество с независимыми поставщиками услуг.
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