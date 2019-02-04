В банке Luminor грядут масштабные сокращения: в Эстонии упразднят почти 20% рабочих мест

В Эстонии сократят 130 мест из 700, то есть 18,6 %.

Сокращение планируется провести в течение этого года.

”Это часть нашей разработанной ранее стратегии и необходимая мера для поднятия эффективности”, — сказал глава Luminor Eesti Гуннар Тоомеметс. Сколько именно удастся сэкономить, он не сказал, но отметил, что в краткосрочной перспективе, то есть конкретно в этом году, расходы из-за сокращений и вовсе вырастут.

Кроме предусмотренной законом компенсации, банк выплатит сокращаемым работникам дополнительное пособие и организует семинары и персональную помощь в поиске новой работы.

В связи с уменьшением количества работников, эстонский филиал переедет в новое здание по адресу Лийвалайа, 45.

Тоомеметс обещает, что перемены никак не отразятся на обслуживании клиентов.

130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве

Как сообщает Luminor в пресс-релизе, В течение 2019 года банк сократит число работников всех уровней (включая руководство), составляющее на данный момент 3000 человек, на, приблизительно, 130 человек в Эстонии, 250 человек в Латвии и 420 человек в Литве.

После окончания трансграничного слияния, в результате которого Luminor продолжил свою деятельность во всех странах Балтии через зарегистрированный в Эстонии банк и его филиалы в Латвии и Литве, компания вступает в новую фазу трансформации и меняет модель своего функционирования. Посредством объединения технологических платформ, оптимизации объёмов коммерческой деятельности, упрощений в сфере предложения услуг и продуктов и повышения эффективности банк намеревается ускорить процесс трансформации, целью которого является достижение и дальнейшее поддержание высочайшего уровня качества в обслуживании клиентов и удовлетворении их запросов.