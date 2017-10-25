В Балтии откроется первый магазин товаров для спорта и отдыха Decathlon

Осенью 2018 года в Литве двери откроет первый в Балтии магазин товаров для спорта и отдыха Decathlon. Он будет находиться в Вильнюсе в находящемся на стадии развития Деловом и торговом парке VNO на улице Викингу.

Планируется, что площадь помещений магазина составит 5000 квадратных метров, однако, проект обеспечит возможность со временем расширить его еще на 1000 квадратных метров. Девелопером проекта является агентство недвижимости VPH.

"Ожидается, что Decathlon станет флагманом отрасли на уровне, сопоставимом с магазином товаров для домашнего интерьера IKEA. Decathlon — это бренд, широко известный по всему миру, его магазины выделяются удобным обслуживанием клиентов и широким ассортиментов товаров. С ростом популярности активного образа жизни, растет спрос на товары для спорта и отдыха, поэтому мы не сомневаемся, что новый арендатор привлечет большие потоки как местных жителей, так и гостей города", — комментирует представитель VPH Артур Шукис.

Проект планируется развивать не только, как магазин, но и как место, где сразу можно попробовать любой спортивный товар — от принадлежностей для стрельбы из лука до палатки. Рядом с магазином будет размещена спортивная площадка, где сотрудники и посетители Decathlon смогут заниматься спортом.

В августе 2017 года в Литве уже открылся интернет-магазин Decathlon.