В Австрии арестовали владельца завода Nitrofert: при чем тут Россия и в чем его обвиняют в США?

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, заработавший состояние на посредничестве в поставках российского газа на Украину, может быть экстрадирован из Австрии в США, где его обвиняют в коррупционных преступлениях. Такое неожиданное решение вынес венский суд. После оглашения вердикта бизнесмен собирался покинуть здание суда, но был взят под стражу уже по другому делу: его подозревают в отмывании денег в Испании, пишет РБК.

Фирташу принадлежит работавший в Кохтла-Ярве и закрывшийся в 2015 году завод минеральных удобрений Nitrofert. С завода были сокращены 426 человек.

Что произошло?

Для Дмитрия Фирташа заседание Высшего земельного суда Вены обернулось драматическими переменами. Он прибыл в здание суда вместе с супругой Ладой, был в хорошем настроении, улыбался и шутил с журналистами. Спустя несколько часов ему уже снова грозит экстрадиция в США по уголовным обвинениям 2013 года. А задержан он оказался по другому делу: в конце 2016 года испанские власти объявили Фирташа в международный розыск по подозрению в отмывании денег.

Читать еще

Венский суд рассматривал апелляцию австрийской прокуратуры от имени властей США на решение предыдущей инстанции отказать в выдаче Фирташа. Бизнесмен был арестован в Австрии в марте 2014 года по запросу ФБР. В апреле 2015 года австрийский суд низшей инстанции усмотрел возможную ”политическую мотивированность” в запросе США об экстрадиции Фирташа. Арест влиятельного на Украине бизнесмена, считавшегося пророссийским, произошел через несколько недель после революции в Киеве и свержения Виктора Януковича, и судья посчитал, что целью задержания было ”не дать Фирташу помешать политическим интересам США”, ”убрать его из украинской политики”.

Отменяя предыдущий вердикт, судья Лео Левнаич-Ивански во вторник, 21 февраля, объяснил, что Австрия связана двусторонним соглашением об экстрадиции с Соединенными Штатами и должна участвовать в международном сотрудничестве с целью борьбы с трансграничной коррупцией. Суд не выносит тем самым суждение о виновности или невиновности Фирташа, подчеркнул Левнаич-Ивански, но оставляет за другой страной (США) право определить, виновен или невиновен подозреваемый.

Фирташ ранее просил Конституционный суд Австрии признать соглашение об экстрадиции с США неконституционным, но в августе 2016 года суд отказал. Все эти три года Фирташ находится в Австрии, фактически в статусе невыездного, опасаясь, что в любой стране, включая родную Украину, его могут задержать и выслать в США.

Что будет дальше?

Решение не подлежит обжалованию. Финальное решение об экстрадиции Фирташа в США теперь должен принять лично министр юстиции Австрии Вольфганг Брандстеттер, сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на председателя судебной коллегии Левнаича-Ивански.

Австрийский представитель Фирташа Даниэль Капп перенаправил вопросы РБК юристам бизнесмена, юрфирма B&S Böhmdorfer Schender Rechtsanwälte не ответила на запрос. Пресс-служба Минюста Австрии тоже не ответила.

Позже защита Фирташа распространила заявление, из которого следует, что у бизнесмена еще остается возможность оспорить вердикт апелляционного суда. ”Мы предпримем все доступные шаги для обжалования этого решения, в том числе через Верховный суд Австрии, а также через Европейский суд по правам человека”, — говорится в заявлении.

Почему Фирташа арестовали?

Когда Фирташ в сопровождении родных и адвокатов уже собирался покидать здание суда, он неожиданно был задержан. Как пояснила журналистам представитель венской прокуратуры, арест формально не связан с решением об экстрадиции в США и основан на отдельном запросе испанских властей. В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест Фирташа: как писала испанская газета El Pais​, бизнесмена обвиняют в ”тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения”.

По данным испанских СМИ, Фирташ мог быть причастен к схеме отмывания денег через покупку недвижимости в Испании (по этому же делу испанская полиция в июле 2016 года арестовала украинца Степана Черновецкого, сына скандально известного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого).

Прокуратура Вены к вечеру вторника не смогла прояснить, как испанский ордер на арест Фирташа повлияет на процедуру принятия решения по его экстрадиции в Соединенные Штаты. Адвокаты Фирташа подтвердили в заявлении, что их подзащитный ”был задержан сразу после заседания суда по европейскому ордеру на арест, выписанному Испанией”, но отказались комментировать претензии испанских правоохранительных органов.

В чем Фирташа обвиняют в США?

Обвинительный акт против Фирташа в США был подготовлен еще в 2013 году, но обнародован только в апреле 2014 года, через две недели после присоединения Крыма к России. По данным следствия, начиная с 2006 года ”преступная группа” во главе с Фирташем заплатила не менее $18,5 млн взяток для получения лицензий на добычу титанового сырья в индийском штате Андхра-Прадеш. Титан планировали поставлять американской самолетостроительной корпорации Boeing (сделка в итоге не состоялась). Хотя речь идет об индийском проекте украинского гражданина, США использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие. Для его применения американским властям достаточно, чтобы была хоть какая-то связь с юрисдикцией Соединенных Штатов.

В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов. В переговоры была вовлечена американская корпорация, а ”преступная деятельность” совершалась в том числе на территории США. Например, в обвинительном заключении специально оговаривалось, что участники преступного сговора использовали интернет и учетные записи электронной почты, хранящиеся на серверах в США, и вели телефонные переговоры в американских сотовых сетях.

Австрийский адвокат Фирташа Дитер Бомдорфер перед вынесением вердикта во вторник повторил, что Соединенными Штатами в этом деле движут политические интересы — Фирташ якобы стал жертвой американской стратегии по минимизации российского влияния на Украине.

При чем тут Россия?

С самого начала, когда Фирташа арестовали в Австрии, американские СМИ выдвигали версию, что олигарх мог понадобиться американским властям как потенциальный информатор, владеющий некими ”секретами” Кремля. Эти спекуляции основывались на том, что в течение нескольких лет швейцарский трейдер RosUkrEnergo, которым совместно владели Фирташ и ”Газпром”, продавал российский газ на Украину.

В ноябре 2014 года агентство Reuters опубликовало расследование, в котором утверждало, что в 2011–2014 годах ”Газпром” продал структурам Фирташа более 20 млрд куб. м газа по ценам ниже рыночных, в то время как Газпромбанк вскоре после прихода к власти на Украине Януковича, которого Фирташ тогда поддерживал, начал выдавать компаниям Фирташа кредиты и к марту 2011 года открыл им кредитные линии на сумму до $11 млрд. Банк тогда ответил Reuters, что сумма выбранных кредитов была в разы меньше, чем $11 млрд; во вторник пресс-служба Газпромбанка не ответила на запрос РБК.

По оценкам, которые приводило Reuters, ”Газпром” мог недосчитаться $2 млрд из-за продаж компаниям Фирташа газа дешевле, чем его закупал ”Нафтогаз Украины”. Представитель ”Газпрома” во вторник отказался от комментариев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РБК, что о решении суда по Фирташу в Кремле ”узнали из новостей”. В 2014 году Песков говорил Reuters, что Владимир Путин встречался с Фирташем, но их знакомство нельзя назвать близким. Песков также говорил, что ”Газпром” поставлял газ на Украину по более низким ценам, потому что об этом просил Янукович, а посредничество Фирташа соответствовало просьбам украинского правительства.

Сам Фирташ утверждает, что никогда не общался с Путиным лично на тему украинских газовых сделок. ”Я его видел, конечно же, но мы никогда не встречались”, — сказал Фирташ журналу BloombergBusinessweek в феврале 2017 года.

В марте 2014 года Фирташа отпустили из-под стражи под залог в размере €125 млн. Кредит для этого ему дал российский миллиардер, владелец девелоперской компании Coalco Василий Анисимов, который подтверждал это агентству Reuters, но называл ”чисто деловой сделкой”. Деньги были одолжены под 12% годовых, сообщал Bloomberg в мае 2014 года со ссылкой на американского консультанта Фирташа Лэнни Дэвиса.

Как Фирташ связан с Дональдом Трампом?

Дело об экстрадиции Фирташа теперь ведет новый Минюст США под руководством Джеффа Сешнса, назначенного президентом Дональдом Трампом. Представители ведомства не присутствовали во вторник в австрийском суде и не стали комментировать вердикт. Американские СМИ связывают Фирташа с бывшим председателем избирательной кампании Трампа Полом Манафортом, который ушел в отставку в августе 2016 года после появления вопросов к его деятельности на Украине. Работая политическим консультантом, Манафорт помог Януковичу в 2010 году победить на президентских выборах, лоббировал интересы Партии регионов за рубежом и, по данным New York Times, получил за свои услуги $13 млн.

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в иске, поданном в США в 2011 году против Фирташа, Манафорта и ряда ее политических оппонентов (копия есть у РБК), утверждала, что Фирташ и Манафорт в 2008 году обсуждали создание фонда в Нью-Йорке для инвестиций в коммерческую недвижимость. По данным Тимошенко, Фирташ согласился вложить не менее $100 млн в структуры, связанные с Манафортом, с целью инвестиций в девелоперские проекты, включая строительство 65-этажного небоскреба Bulgari Tower на Манхэттене. На самом же деле, утверждала Тимошенко, ответчики не собирались развивать никаких реальных проектов — их целью было под видом легальных инвестиций перевести заработанные на Украине деньги (в том числе от газовых сделок) на счета в Нью-Йорке и тем самым ”отмыть”.

В 2015 году американский суд отклонил иск, посчитав, что Тимошенко не смогла показать связь между действиями Фирташа и Манафорта и понесенным ей ущербом. Фирташ и Манафорт заявили Bloomberg, что проект в Нью-Йорке рассматривался, но никаких соглашений заключено не было и никакие деньги не инвестировались.