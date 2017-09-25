В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

В августе 2017 года закупочные цены на молоко в Эстонии выросли как в годовом, так и в месячном сравнении.



Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Департаменте статистики, в августе средняя закупочная цена молока составила 329,37 евро за тонну. По сравнению с июлем это на 0,47% больше, передает rus.err.ee.

В годовом сравнении закупочные цены на молоко продолжают расти куда более стремительно. Так, в августе они увеличились на 58,7% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, когда стоимость тонны продукта составляла 207,51 евро.