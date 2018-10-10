10.10.2018, 09:20

В августе стремительно сократился экспорт из Эстонии в Россию

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rus.delfi.ee
EST
Merekonterineri laadimine
фото иллюстративноеFoto: HKScan

В августе 2018 года экспорт товаров из Эстонии увеличился по сравнению с августом 2017 года на 7%, а импорт в страну вырос на 11%. Наиболее заметно — на 16% или на 13% — сократились экспортные поставки в Россию, передает rus.err.ee.

В августе 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,2 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,3 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 155 млн евро (в августе 2017 года — 96 млн евро), сообщила в среду, 10 октября, пресс-служба Департамента статистики.

Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе 2018 года стали Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция и Латвия (доля обеих составила по 11%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины, и в Латвию — минеральная продукция (электроэнергия, топливные добавки), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко, пиво).

Более всего экспорт вырос в Соединённые Штаты Америки (в 4 раза, или 58 млн евро), Саудовскую Аравию (13 млн евро) и Финляндию (12 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз электрооборудования (коммуникационное оборудование) и минеральной продукции, в Саудовскую Аравию — вывоз минеральной продукции, и в Финляндию — древесины и изделий из древесины.

Более всего сократился экспорт в Россию (на 16% или на 13 млн евро) — в основном из-за уменьшения вывоза продукции химической промышленности (уплотнительные смеси и разные виды мастики). На долю России в августе пришлось 6% от общего объема экспорта Эстонии.

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В августе стремительно сократился экспорт из Эстонии в Россию

10.10.2018
В августе 2018 года экспорт товаров из Эстонии увеличился по сравнению с августом 2017 года на 7%, а импорт в страну вырос на 11%. Наиболее заметно — на 16% или на 13% — сократились экспортные поставки в Россию, передает rus.err.ee.
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