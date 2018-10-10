В августе стремительно сократился экспорт из Эстонии в Россию

В августе 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,2 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,3 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 155 млн евро (в августе 2017 года — 96 млн евро), сообщила в среду, 10 октября, пресс-служба Департамента статистики.

Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе 2018 года стали Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция и Латвия (доля обеих составила по 11%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины, и в Латвию — минеральная продукция (электроэнергия, топливные добавки), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко, пиво).

Более всего экспорт вырос в Соединённые Штаты Америки (в 4 раза, или 58 млн евро), Саудовскую Аравию (13 млн евро) и Финляндию (12 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз электрооборудования (коммуникационное оборудование) и минеральной продукции, в Саудовскую Аравию — вывоз минеральной продукции, и в Финляндию — древесины и изделий из древесины.