В августе Elron больше не будет использовать замещающие автобусы на западном направлении

В августе будут продолжены ремонтные работы на участке железной дороги Пяэскюла-Кейла, но пользоваться замещающими автобусами пассажирам поездов больше не придется. Поезда в период с 1 до 31 августа будут в ходу по временному расписанию, которое будет похожим на действовавшее в июне месяце расписание, говорится в пресс-релизе Elron.

Временное расписание движения поездов будет действовать по рабочим дням с десяти часов утра до девяти часов вечера на линиях в направлении Пяэскюла, Кейла, Клоогаранна, Рийзипере и Палдиски. До десяти часов утра будет действовать привычное расписание. Больше всего изменения коснутся пассажиров, едущих в направлении Рийзипере, которым в некоторых случаях придется в Кейла пересаживаться на другой поезд.

Пассажиры в полном объеме будут обслуживаться поездами, замещающие автобусы использоваться не будут.

”При составлении расписаний движения на период ремонтных работ мы в сотрудничестве с Eesti Raudtee пытались всячески учесть интересы пассажиров”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. "Мы сохранили привычный график движения до десяти часов утра, чтобы следующие на работу пассажиры могли бы удобно до нее добраться. В августе люди начинают возвращаться из отпусков, в связи с чем для нас было важным, чтобы предполагающий использование замещающих автобусов ремонт на участке между Таллинном и Кейла был к этому моменту уже завершен”, — добавил Конго.

Действующее в августе временное расписание движения можно найти с 27 июля на домашней странице Elron и в поисковой системе расписания, а с 1 августа и на информационных стендах платформ ожидания.