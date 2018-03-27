В Астангу пройдет ярмарка для людей с ограниченными возможностями: теперь работодателей больше!

28 марта 11-14 Реабилитационный центр Астангу ждет людей с ограниченными возможностями на новую Рабочую Ярмарку.

На этот раз на ярмарке будет представлен больший выбор работодателей по сравнению с прошлыми годами, более 20 предприятий из разных областей, поэтому каждый участвующий найдет для себя что-либо подходящее. Среди работодателей представлены также малые предприятия и около половины участвуют впервые.

Ярмарку делает особенным то, что участвующие предприятия готовы взять на работу именно людей с ограниченными возможностями и различные работы предлагается попробовать на месте. Например, в предыдущие годы сеть кафе предлагала попробовать сделать смути, фирмы по уборке — управиться с уборочными машинами, а сеть магазинов — отсортировать товар. В том же формате пройдет и эта ярмарка. Например, сеть отелей возьмет с собой кровать и даст желающим возможность попробовать, насколько быстро и умело получится ее заправить.

Свой участие подтвердили Selver, Rimi, ABC Supermarkets (торговля), ISS ja SOL Baltics (уборка), Radisson Blue Sky ja Radisson Blu Hotel Olümpia (гостиничное дело), Express Post (сортировка и разнос почты), Elisa, Swedbank (обслуживание клиентов), Eesti Pandipakend (простая работа), Mägitrepp OÜ, Walew Berg OÜ (ручная работа, работы по дереву), Manpower (посредническая фирма), Merimetsa tugikeskus, MTÜ Töötahe, защищенная работа центра Astangu и т.д.

Для тех, кто не готов заключить договор на месте есть возможность попробовать себя на практике.

В этом году можно также услышать проводимые на месте интервью с бывшими учениками центра Астангу, которые нашли себе применение на открытом рынке труда и готов поделиться своим опытом. Также по традиции будет открыто кафе, где свою продукцию предложат ученики — помощники повара и кондитеры. Касса по безработице предлагает консультации на тему карьеры, а Инспекция по труду поможет разобраться с вопросами, возникающими в связи с трудоустройством, рабочими отношениями и т.д.

Ярмарку организует Реабилитационный центр Астангу в сотрудничестве с Кассой по безработице.