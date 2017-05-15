В апреле большинство страховых возмещении были выплачены из-за последствий шторма и затоплений

В апреле компания Salva Kindlustus выплатила клиентам возмещения на сумму порядка 800 000 евро. Заметнее всего увеличилось число страховых случаев, вызванных штормовыми ветрами и неисправностями систем водоснабжения в зданиях, сообщает фирма в пресс-релизе.

В апреле значительнее всего страховые выплаты Salva Kindlustus выросли в части страхования имущества, достигнув 204 000 евро, что примерно на 50% больше, чем в это же время годом ранее.

По словам руководителя отдела страхования имущества Salva Алвера Кивирюйта, в апреле в страховании имущества тон задавали сильные ветра и неисправности систем водоснабжения. ”В сравнении с апрелем прошлого года, в этом году существенно увеличился ущерб от сильного ветра. Мы зарегистрировали случаи, когда здания оказывались поврежденными упавшим на крышу деревом, влетевшим в окно мусорным контейнером или, когда шторм сдул с дома часть крыши”, — описал Кивирюйт.

”Большую часть случаев ущерба в рамках страхования имущества по-прежнему составляют аварии в системе водоснабжении и канализации, в результате которых страдают отделка жилища, мебель и бытовая техника”, — отметил руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus. В прошлом месяце размер крупных однократных выплат по жилищному страхованию достигал 5000 евро.

По словам Алвера Кивирюйта, из месяца к месяцу больше становится и случаев причинения домашнему имуществу мелкого ущерба, например, разбитых телефонов и планшетных компьютеров или треснувших телевизионных экранов: ”В связи с тем, что связанных с домашним имуществом страховых случаев становится больше, стоит просмотреть свой договор жилищного страхования и убедиться в том, что страховка также покрывает причиненный имуществу ущерб — будь то мобильный телефон, случайно попавший в стиральную машину в кармане одежды, или разбитый детской игрушкой телевизор”.

Среди других видов страхования в апреле также выросли выплаты по страхованию путешествий, в рамках которого клиентам были компенсированы 104 000 евро (рост на 25% по сравнению с прошлым годом). В апреле компания Salva выплатила 238 000 евро по договорам дорожного страхования и 190 000 евро по договорам страхования каско.