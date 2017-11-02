В Амстердаме запретили пивные велосипеды

Власти Амстердама запретили использование популярных у туристов "пивных велосипедов" из-за жалоб местных жителей на шум и нарушения общественного порядка.



Во вторник суд разрешил властям города ввести запрет на использование в центре Амстердама пивных велосипедов, которые, по мнению суда, служат причиной нарушений общественного порядка.



Такие велосипеды, рассчитанные на 10 и больше человек, пользуются популярностью среди туристов, которые хотят посмотреть город и в то же время организовать застолье и отпраздновать какое-либо событие.



Туристы могут передвигаться вдоль знаменитых амстердамских каналов на таком велосипеде, попивая пивко в компании друзей.



Противники такого вида развлечений говорят, что пивные велосипеды — это одна из городских проблем, вызванных массовым туризмом.



Пивные велосипеды — это небольшие пабы на колесах, снабженные велосипедными сидениями, расположенными вокруг стола. Необычная повозка приводится в движение за счет того, что пассажиры крутят педали.



Запрет на использование пивных велосипедов вступил в силу с 1 ноября. Как сообщили в городской администрации, теперь запрещено предоставлять услуги проката таких велосипедов.



В прошлом году около 6000 жителей Амстердама подписали петицию, призвав власти города запретить движение пивных велосипедов по городу и назвав такое развлечение ужасным явлением.



"Наш город превратился в большой парк развлечений", — сказал тогда один из жителей города в интервью телепрограмме NOS news.



Бывший мэр Амстердама Эберхард ван дер Лан, скончавшийся от рака легких в начале октября, согласился с авторами петиции и ввел запрет на пивные велосипеды.



Четыре компании, сдававшие пивные велосипеды в аренду, пытались оспорить решение властей города в суде, утверждая, что этот запрет является ограничением свободы. Тогда суд приостановил действие запрета, признав недостаточным его обоснование.



Однако в минувший вторник суд согласился с необходимостью введения запрета на пивные велосипеды.



"Сочетание ряда факторов: нарушение правил дорожного движения, антисоциальное поведение — с учетом того, что речь идет о центре города — оправдывают введение запрета", — говорится в решении суда.



Комментарий Анны Холиган, корреспондента Би-би-си:



Обычно вы сначала слышите приближение пивных велосипедов, а затем уже их видите.



Для некоторых туристов это неповоротливое сооружение на колесах представляется лучшим средством для осмотра города. К тому же, оно позволяет совмещать два популярных местных развлечения — катание на велосипеде и пиво.



Особенно такие велосипеды популярны для организации холостяцких вечеринок. Не вполне трезвые "велосипедисты", разливающие пиво и одновременно пытающиеся вырулить на узких улицах стали привычной картиной для исторического центра города.



Для многих жителей пивные велосипеды стали символом проблем, связанных с эксцессами массового туризма. Администрация города ранее объявила о планах повысить налоги для отелей, чтобы сократить число бюджетных туристов.



Нидерланды известны своей велосипедной культурой, но вряд ли кто-то пожалеет об отсутствии пьяных туристов, управляющих этими экстравагантными средствами передвижения и осложняющих передвижение по городу для владельцев обычных велосипедов.