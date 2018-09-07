07.09.2018, 09:31

В акции ”В сентябре не пью” в этом году принимают участие и предприятия

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rus.delfi.ee
EST
В акции ”В сентябре не пью” в этом году принимают участие и предприятия
Pressifoto

Институт Развития Здоровья (TAI) приглашает все предприятия, организации, учреждения, коллективы и объединения присоединиться к проходящей в сентябре и призывающей всех эстоноземельцев отказаться на один месяц от алкоголя совместной акции ”Безалкогольный сентябрь”. В этом году акция носит имя ”В сентябре бы не пить”, сообщается в пресс-релизе.

”В сентябре бы не пить” предлагает отличную возможность испытать на себе жизнь без алкоголя и насладиться всеми её преимуществами в течение одного месяца. Разумеется, проще это сделать вместе с персональным тренером, в роли которого в этом году выступит любимая публикой и моложавая Лууле Комиссаров. Каждый день тренер вместе со специалистами TAI будет давать участникам акции советы, как оставаться мотивированным и продержаться до конца.

К акции уже присоединились Elisa Eesti, Rimi Eesti, LaMuu, Tondi Lasketiir и многие другие частные предприятия и государственные учреждения. Профсоюзы бросили вызов всем эстонским партиям. Танцевальная студия Casa de Baile не только присоединилась к акции, но и проведет 9 сентября в 19 часов в Таллинне, в Bastioni Aed безалкогольную сальса-вечеринку для жителей города. Ежедневно к акции присоединяются новые фирмы.

Все присоединившиеся показывают пример и подчеркивают свой выбор в пользу здорового образа жизни, а также реальными шагами оказывают поддержку снижению потребления алкоголя (делясь информацией в социальных медиа, присоединяя своих членов к акции и бросая коллективный вызов к участию в акции также партнерам и конкурентам своей организации).

К акции можно присоединиться на домашней странице septembriseijooks.alkoinfo.ee или на страничке в Facebook www.facebook.com/septembriseijoo .

Кампания ”Безалкогольный сентябрь” финансируется за счет средств Европейского социального фонда в рамках программы ”Более трезвая и здоровая Эстония”.

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