В акции ”В сентябре не пью” в этом году принимают участие и предприятия

”В сентябре бы не пить” предлагает отличную возможность испытать на себе жизнь без алкоголя и насладиться всеми её преимуществами в течение одного месяца. Разумеется, проще это сделать вместе с персональным тренером, в роли которого в этом году выступит любимая публикой и моложавая Лууле Комиссаров. Каждый день тренер вместе со специалистами TAI будет давать участникам акции советы, как оставаться мотивированным и продержаться до конца.

К акции уже присоединились Elisa Eesti, Rimi Eesti, LaMuu, Tondi Lasketiir и многие другие частные предприятия и государственные учреждения. Профсоюзы бросили вызов всем эстонским партиям. Танцевальная студия Casa de Baile не только присоединилась к акции, но и проведет 9 сентября в 19 часов в Таллинне, в Bastioni Aed безалкогольную сальса-вечеринку для жителей города. Ежедневно к акции присоединяются новые фирмы.