19.08.2018, 21:40

В аэропорту Хельсинки-Вантаа — острая нехватка пограничников

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rus.delfi.ee
EST
Trump saabus Helsingisse
фото иллюстративноеFoto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

В службе пограничного контроля нужны новые сотрудники для того, чтобы справиться с быстро растущим количеством авиапассажиров из дальних стран.

В аэропорту Хельсинки-Вантаа имеется острая нехватка пограничников.

В Пограничной службе заявляют, что из-за стремительного роста количества пассажиров из дальних стран в пограничном контроле нужны десятки новых сотрудников, передает Yle.

Проблему с дефицитом кадров пытались решить путем временного перевода сотрудников из других подразделений в аэропорт. Например, с восточной границы временно откомандированы в Хельсинки-Вантаа около тридцати пограничников, а из Лапландии — около десяти.

В Пограничной службе, однако, напоминают, что дефицит кадров в главном аэропорту страны накапливался в течение нескольких лет.

– В 2017 году мы получили дополнительное финансирование для рекрутинга только 45 новых пограничников, хотя требовали 70. В этом году нам вообще не выделили дополнительных ресурсов, — говорит начальник отдела планирования и экономики Пограничной службы Яакко Хамунен.

В настоящее время в воздушной гавани финской столицы трудится около 200 пограничиков.

Согласно прогнозу Finnair и Finavia, пассажиропоток вырастет в 2015-2021 гг. на сорок процентов. Теперь очевидно, что этот прогноз является явно заниженным. В основном количество пассажиров растет за счет туристов из Азии.

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