В 30 раз дешевле, чем у конкурентов. Новичок на рынке объявлений о недвижимости VS опытные порталы

В апреле 2018 года начал работу новый портал недвижимости Kinnisvara24. Он составил серьезную конкуренцию лидерам рынка KV.EE и City24 благодаря более низким ценам и новым услугам. Местами цены на размещение объявления разнятся в десятки раз.

”Низкая цена и выгодная цена — это не одно и то же”, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор порталов KV.EE, OSTA.EE и SOOV.EE Тарво Теслон. Их цель, по словам Теслона, предложить не самую низкую, а самую лучшую цену.

Член правления Kinnisvara24 Калев Роозивяли причиной создания нового портала назвал постоянно растущие цены у конкурентов. ”Наша цель — создать конкуренцию на рынке, восстановить разумные цены, и при ценообразовании на нашем портале мы учитывали эти цели”, — поведал Роозивяли.

„Наша цель — предложить продавцам и арендодателям разумные цены. Как у предприятия наша цель — прибыль, и мы убеждены, что ее можно получить и при наших нынешних ценах. Для частных лиц продать у нас недвижимость — от десяти до тридцати раз дешевле, чем у конкурентов”, — добавил он.

Теслон же привел аргумент, что для клиента в конечном итоге важно лишь то, cколько пар глаз проглядит его объявление. Этим и обусловлено ценообразование. ”В конечном счете считается лишь одно: число посетителей. Кто больше — тот для пользователя и лучше”, — полагает Теслон.