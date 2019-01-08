08.01.2019, 20:40

В 2019 году закроют три энергоблока на Нарвских электростанциях

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что станет с сотрудниками?
rus.delfi.ee
EST 11
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.Foto: TERJE LEPP

Согласно директиве Европейского союза о промышленных выбросах, четыре энергоблока Нарвских электростанций Eesti Energia мощностью 200 мегаватт должны прекратить работу не позднее конца 2030 года или по истечении отведенного им срока работы. В случае трех блоков это произойдет, по всей вероятности, уже в первой половине 2019 года. Это повлечет за собой сокращения людей, как на электростанциях, так и в сланцевом карьере "Нарва".


Концерн Eesti Energia лишится почти четверти своих производственных мощностей, которые сейчас достигают около 2000 мегаватт. "Это очень большое изменение", — констатировал ответственный за крупную энергетику член правления Eesti Energia Райне Пайо, добавив, что в последний раз сравнимое по масштабу сокращение производственных мощностей произошло в начале века, когда старые энергоблоки были закрыты на Балтийской электростанции, пишет "Северное побережье".

Согласно директиве Европейского союза о промышленных выбросах, четыре энергоблока Нарвских электростанций Eesti Energia мощностью 200 мегаватт должны прекратить работу не позднее конца 2030 года или по истечении отведенного им срока работы. В случае трех блоков это произойдет, по всей вероятности, уже в первой половине 2019 года. Это повлечет за собой сокращения людей, как на электростанциях, так и в сланцевом карьере "Нарва".

Концерн Eesti Energia лишится почти четверти своих производственных мощностей, которые сейчас достигают около 2000 мегаватт. "Это очень большое изменение", — констатировал ответственный за крупную энергетику член правления Eesti Energia Райне Пайо, добавив, что в последний раз сравнимое по масштабу сокращение производственных мощностей произошло в начале века, когда старые энергоблоки были закрыты на Балтийской электростанции, пишет "Северное побережье".

"В 2019 году потребность в сланце может оказаться примерно на 15% меньше, чем в 2018 году", — сказал Пайо, отметив, что если на шахте "Эстония" работа продолжится в прежнем темпе, то на разрезе "Нарва" добычу снизят.

Это повлечет за собой сокращения рабочих мест, однако в Eesti Energia не озвучивают число людей, которые потеряют работу.

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