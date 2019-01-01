В 2019 году в Эстонии выросли минимальная зарплата, детские пособия и некоторые акцизы

Так, акциз на природный и сжиженный газ вырос на 25%, на 10% поднялся табачный акциз, передают радионовости ERR.

Ставки налогов на дизельное топливо и бензин остались на прежнем уровне, а планировавшееся повышение алкогольного акциза в декабре своим решением отменил парламент.

Минимальная зарплата выросла на 40 евро и теперь составляет 540 евро в месяц, а минимальная почасовая оплата труда — 3,20 евро.

С 1 января детское пособие на первого и второго ребенка выросло с 55 до 60 евро в месяц, а начиная с третьего новорожденного пособие на каждого ребенка в семье составит 100 евро.