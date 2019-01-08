В 2018 году в Эстонии заметно подорожали электричество, бензин, пиво и куриные яйца

Наиболее заметное влияние на изменение индекса оказало увеличение расходов на жилье — на их долю пришлось примерно 25% от общего роста цен, сообщила во вторник, 8 января, пресс-служба ведомства, передает rus.err.ee.

По сравнению с 2017 годом электроэнергия для частных лиц подорожала на 10,9%, твердое топливо — на 15,3%, аренда жилья — на 7%.

По сравнению с 2017 годом еда и безалкогольные напитки стали дороже на 3,1%. Куда более заметно подорожали алкоголь и табачные изделия — на 8,6%. Бензин вырос в цене на 12,3%, а дизельное топливо — на 11,4%.

Среди продуктов питания в 2018 году по сравнению со средним показателем 2017 года наиболее заметно подорожали яйца (на 25%), замороженные фрукты и ягоды (на 22,7%), а также пиво (на 17,9%).

В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем потребительские цены снизились на 0,3%, но по сравнению с декабрем 2017 года они выросли на 3,4%.