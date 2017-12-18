В 2018 году состоится архитектурный конкурс Таллиннского певческого поля

Таллиннское горсобрание утвердило на заседании 14 декабря изменение в бюджете на 2018 год, предполагающее выделение 100 000 евро для проведения архитектурного конкурса Таллиннского певческого поля.

”В 2016 году Таллиннская горуправа сформировала временную комиссию по развитию территории певческого поля”, — сказал председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт, являющийся также председателем временной комиссии.

”В течение 2017 года комиссия продвинулась в своей работе настолько, что стало возможным приступить к проведению необходимых исследований территории, а также приготовиться к объявлению архитектурного конкурса”, — пояснил председатель комиссии. — Принимая во внимание общегосударственное значение певческого поля, а также объем инвестиций в будущем, дальнейшее развитие возможно лишь в сотрудничестве с государством".

Стоимость архитектурного конкурса составит 100 000 евро, из них 55 000 евро — премиальный фонд.

Во временную комиссию по развитию Таллиннского певческого поля входят: целевое учреждение Праздника песни и танца Эстонии, Министерство культуры, Союз хоров Эстонии, Союз архитекторов Эстонии, целевое учреждение Таллиннское певческое поле, Таллиннский департамент культуры, Таллиннский департамент городского имущества, Таллиннский департамент городского планирования. Следующее собрание комиссии состоится в марте 2018 года.