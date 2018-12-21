21.12.2018, 21:20

В 2018 году Марк Цукерберг стал самым неудачиливым миллиардером из списка Forbes


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Mark Zuckerberg
Mark ZuckerbergFoto: JUSTIN SULLIVAN, AFP

Американский журнал Forbes составил списки десяти самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года. Список "победителей" возглавил основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого за год выросло на 27,9 млрд долларов. Первым среди "неудачников" стал глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший $18,7 млрд долларов.

Подсчеты сделаны на основе рейтинга миллиардеров Forbes за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018 года, передает vc.ru со ссылкой на Forbes.

Миллиардеры-неудачники:

1. Марк Цукерберг. Потерял 18,7 млрд долларов, состояние оценивается в 52,5 млрд долларов.

2. Основатель Zara Амансио Ортега. Потерял 16,2 млрд долларов, состояние — 59,6 млрд долларов.

3. Основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер. Потерял 14 млрд долларов, состояние — 12,4 млрд долларов.

4. Глава китайского холдинга Tencent Ма Хуатен. Потерял 10,1 млрд долларов, состояние — 35,1 млрд долларов.

5. Мексиканский миллиардер Карлос Слим. Потерял 9,3 млрд долларов, состояние — 56,8 млрд долларов.

Миллиардеры-победители:

1. Джефф Безос — за год состояние выросло на 27,9 млрд долларов, до 126,2 млрд долларов.

2. Основатель Uniqlo Тадаси Янаи — +7 млрд долларов, состояние — 27,1 млрд долларов.

3. Основной владелец и глава "Лукойла" Вагит Алекперов — +4,6 млрд долларов, состояние — 19,5 млрд долларов.

4. Медиамагнат Руперт Мёрдок — +4,6 млрд долларов, состояние — 19,3 млрд долларов.

5. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — +4 млрд долларов, состояние — 21,4 млрд.

6. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко — +3,8 млрд долларов, состояние — 18,9 млрд долларов.

7. Бывший глава Microsoft Стив Балмер — +3,4 млрд долларов, состояние — 40,7 млрд долларов.

8. Создатель индийского оператора связи Jio Мукеш Амбани — +3 млрд долларов, состояние — 44,4 млрд долларов.

9. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс — +2,9 млрд долларов, состояние — 93,9 млрд долларов.

10. Глава Tesla Илон Маск — +2,8 млрд долларов, состояние — 22,5 млрд долларов.

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