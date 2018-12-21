В 2018 году Марк Цукерберг стал самым неудачиливым миллиардером из списка Forbes

Подсчеты сделаны на основе рейтинга миллиардеров Forbes за период с 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018 года, передает vc.ru со ссылкой на Forbes.

Миллиардеры-неудачники:

1. Марк Цукерберг. Потерял 18,7 млрд долларов, состояние оценивается в 52,5 млрд долларов.

2. Основатель Zara Амансио Ортега. Потерял 16,2 млрд долларов, состояние — 59,6 млрд долларов.

3. Основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер. Потерял 14 млрд долларов, состояние — 12,4 млрд долларов.

4. Глава китайского холдинга Tencent Ма Хуатен. Потерял 10,1 млрд долларов, состояние — 35,1 млрд долларов.

5. Мексиканский миллиардер Карлос Слим. Потерял 9,3 млрд долларов, состояние — 56,8 млрд долларов.

Миллиардеры-победители:



1. Джефф Безос — за год состояние выросло на 27,9 млрд долларов, до 126,2 млрд долларов.

2. Основатель Uniqlo Тадаси Янаи — +7 млрд долларов, состояние — 27,1 млрд долларов.

3. Основной владелец и глава "Лукойла" Вагит Алекперов — +4,6 млрд долларов, состояние — 19,5 млрд долларов.

4. Медиамагнат Руперт Мёрдок — +4,6 млрд долларов, состояние — 19,3 млрд долларов.

5. Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — +4 млрд долларов, состояние — 21,4 млрд.

6. Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко — +3,8 млрд долларов, состояние — 18,9 млрд долларов.