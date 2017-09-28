В 2018 году государство сделает значительные инвестиции в здоровье и навыки людей

В государственном бюджете на 2018 г. государство значительно увеличит инвестиции в здоровье людей: здравоохранению будут выделены дополнительные средства для повышения доступности, будет обеспечен ряд важных вакцин и необходимые средства на лекарства от ВИЧ. В сфере труда государство внесет вклад в развитие навыков людей при помощи переобучения и поддержки первых опытов работы, сообщает Министерство социальных дел.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, следующий год станет знаковым как для здравоохранения, так и для сферы труда. ”Спустя долгие годы в здравоохранения поступят долгожданные дополнительные средства, что смягчит постоянный недостаток финансирования системы здравоохранения, сократит очереди на лечение и снизит нагрузку на людей при помощи дополнительной компенсации стоимости лекарств. Также начиная с нового года государство станет выделять больше средств на развитие здоровья и профилактику”.

В сфере труда в 2018 г. вырастет вклад в дополнительное и переобучение работающих людей. ”Люди стали активно использовать открывшиеся в мае этого года возможности для обучения и мы четко видим, что люди заинтересованы в повышении собственной квалификации, в том числе стали крайне активно пользоваться возможностью изучать эстонский язык. В течение четырех лет мы сможем предоставить обучение примерно 150 000 людям”, — пояснил Осиновский.

Наиболее важные инвестиции в сферах здравоохранения и труда в 2018 году:

· Здравоохранению выделены заметные дополнительные средства для повышения доступности

В течение следующих пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет выделено свыше 300 миллионов евро дополнительных средств, из которых 34 миллиона — в 2018 г. Дополнительные средства расширят доходную базу Больничной кассы и позволят сократить очереди на лечение, повысить доступность услуг здравоохранения, стабильность и качество лечения.

· Люди с большой потребностью в лекарствах получат дополнительную компенсацию

Начиная с 2018 г. государство станет выплачивать дополнительную компенсацию на основе нового порядка, который сократит расходы людей с повышенной потребностью в лекарствах на рецептурные препараты. В следующем году на дополнительную компенсацию льготных лекарств с высоким участием пациента предусмотрено 3 миллиона евро.

· Увеличится финансирование лечения ВИЧ

С 2018 г. обеспечено стабильное финансирование лекарств от ВИЧ. Финансирование вырастет на 5 миллионов евро и составит 15 миллионов евро в год.

· Будет обеспечено несколько важных вакцин

Начиная со следующего года будет начато использование комплексной вакцины для маленьких детей, которая защищает от шести вирусов (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофилия B, вирусный гепатит B), также девочек станут прививать от папилломавирусов человека (HPV). Для обеспечения вакцин государственной программы вакцинации в бюджете следующего года запланировано 3,97 миллионов евро.

· Работающие люди смогут дополнять навыки при поддержке государства

В следующем году работающие люди смогут проходить дополнительное и переобучение при поддержке Кассы по безработице в большем объеме, в т.ч. направиться на участие в уровневом обучении. Возможности для обучения будут предложены тем, чьи навыки устарели и стали недостаточными, чтобы помочь им остаться на работе или сменить рабочее место. В 2018 г. к дополнению навыков сможет приступить почти 13 000 человек, до 2020 г. примерно 150 000 человек смогут дополнить свои навыки.

Дополнительное и переобучение предлагается с мая этого года и в течение первых четырех месяцев с 730 людьми был утвержден план обучения для участия более чем в 1100 обучениях. Наибольший интерес был проявлен к дополнению навыков эстонского языка (600 человек по состоянию на 15.09). В уровневом обучении хотело участвовать порядка 450 человек, половина ходатайств которых уже была одобрена.

· Работодатели получат поддержку для предложения опыта работы несовершеннолетним

В 2018 г. работодатели смогут ходатайствовать в Кассе по безработице о пособии для предоставления опыта работы несовершеннолетним. Размер пособия составит 30% от брутто-зарплаты принимаемого на работу несовершеннолетнего и всего в бюджете следующего года на эти нужды запланировано 3,87 миллионов евро. Мера финансируется за счет средств пособия Европейского социального фонда ”Оказание услуг рынка труда для обеспечения лучших возможностей трудовой занятости”.

· Потенциально нуждающаяся в помощи молодежь получит поддержку по увеличению возможностей для работы

В бюджете предусмотрено 160 000 евро средств Европейского социального фонда для развития опорной системы молодежной гарантии. Ее цель — упростить работу местных самоуправлений по оказанию поддержки потенциально нуждающимся в помощи молодым людям в возрасте 16-26 лет и при увеличении их возможностей на рынке труда.

· Разрешение трудовых споров станет быстрее и проще

Разрешение внесудебных трудовых споров ускорится и упростится при помощи новых возможностей письменной и согласительной процедуры и компромисса. На связанные с этим расходы в бюджете предусмотрено 790 000 евро.

· Руководители предприятий получат право на страховое возмещение по безработице и услуги рынка труда

Страхование от безработицы будет расширено и на руководителей предприятия, которые не получают платы за управление предприятием, но выполняют другие условия страхования по безработице. Также им будет оказана помощь по дальнейшему поиску работы. В бюджете на это запланированы 9,3 миллионов евро.

Совокупный бюджет сферы управления министерства социальных дел в 2018 г. составит 4,46 миллиардов евро. Самые крупные статьи бюджета — социальная защита с 1,92 миллиардами евро (в основной массе пенсии) и здравоохранение с 1,38 миллиардами евро. В период 2018-2021 гг. совокупный бюджет сферы управления министерства социальных дел вырастет на 625 миллионов евро.