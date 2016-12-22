Минимальную и среднюю заработные платы учителей в 2017 году планируется повысить два раза — в январе, и в сентябре, передает rus.err.ee.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила пресс-служба правительства, отметив, что с таким предложением выступила министр образования и науки Майлис Репс.

Согласно плану Минобра, в январе минимальная зарплата учителя повысится до 1000 евро, средняя — до 1200 евро в месяц. К слову, те же цифры озвучивала и предыдущий министр образования Марис Лаури.

Что же нового? То, что в сентябре зарплаты педагогов вновь увеличатся. Минимальный оклад учителя с 1 сентября повысят до 1050 евро, а средняя зарплата вырастет до 1260 евро.

По словам Майлис Репс, таким образом к началу следующего учебного года минимальная зарплата учителя вырастет почти на 10% по сравнению с ее текущим размером.