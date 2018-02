В 2017 году автобусы Hansa Liinid проехали 8,9 миллиона километров

Автобусы Hansa Liinid (Hansa Bussiliinid AS) проехали в 2017 году 8,9 миллиона километров, что на 0,56 миллиона километров (т.е. примерно на 7%) больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2017 году автобусы предприятия перевезли примерно 1,65 миллиона пассажиров.

По словам члена правления Hansa Bussiliinid AS Андреса Пускара, за увеличением числа пройденных километров стоит обслуживание общественных уездных линий Вырумаа в течение целого года и увеличившееся число заказных рейсов. ”В Вырумаа мы обслуживаем 51 общественную уездную линию — в прошлом году мы впервые обслуживали их целый год. Кроме того, мы пополнили автобусный парк десятью новыми автобусами, благодаря чему смогли осуществить больше заказных поездок, чем годом ранее”, — отметил Пускар.

Прошлогоднее число перевезенных пассажиров — 1,65 миллиона — оказалось на 1% меньше, чем показатель 2016 года, когда предприятие перевезло примерно 1,67 миллиона человек, сообщает фирма. В основном количество пассажиров сократилось на коммерческих линиях, где в 2017 году их было на 5% меньше, чем годом ранее. ”Число пассажиров на коммерческих линиях, вероятно, сократится и в этом году в связи с бесплатным общественным транспортом, появление которого предполагается в середине 2018 года. В результате ожидается также сокращение пробега и дохода от продажи билетов, поскольку многие линии ожидает закрытие”, — сказал Пускар.

Автобусный парк предприятия в 2017 году вырос с 113 до 123 автобусов, а число работников с 230 до 245 человек. За год средняя заработная плата водителя автобуса увеличилась более чем на 7%.

Hansa Liinid обслуживает уездные линии в Пярнуском, Вильяндиском, Рапласком, Выруском и Хийуском уездах, осуществляет коммерческие регулярные рейсы и оказывает услуги заказных перевозок по всей Эстонии.

Hansa Liinid входит в концерн Hansabuss, который оказывает услуги автобусного транспорта в странах Балтии и других европейских странах. В 2017 году автобусы Hansabuss проехали 21,3 миллиона километров и перевезли около 6,3 миллиона пассажиров. Всего в автобусный парк концерна входят 392 автобуса, а предприятия Hansabuss обеспечивают работой в Прибалтике более 700 человек.

В концерн Hansabuss входят материнская компания Hansabuss AS и дочерние предприятия Hansa Bussiliinid AS, Samat AS, Hansabuss Latvia SIA, AIPS SIA, Virazas SIA, Bauskas AO SIA, Tukuma Auto SIA и ее дочерние предприятия Tutransauto SIA и Ludzas ATU SIA, а также торговые марки City Tour Tallinn и City Tour Riga.

Сам концерн Hansabuss входит в группу предприятий Hansa Grupp (NTH Holding OÜ), в которой также представлены занимающиеся арендой автомобилей Hansarent OÜ и Baltic Mobility OÜ (Europcar в Эстонии, Латвии и Литве и Interrent в Эстонии, Латвии и Литве), и предприятие AS Iv Pluss, занимающееся продажей и обслуживанием транспортных средств Iveco и Iveco Bus. Консолидированный годовой доход Hansa Grupp превышает 45 миллионов евро. В Прибалтике предприятия группы обеспечивают работой более 850 человек и обладают примерно 1400 транспортными средствами.