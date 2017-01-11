В 2016 году в городскую кассу Таллинна поступили 558,3 миллиона евро, что составляет 98,4% запланированной суммы, сообщает Раэпресс.

Налоговые поступления составили 381,1 миллиона евро, или 101% намеченного на год, в том числе поступления от подоходного налога с физического лица — 341,4 миллиона евро (100,9%) и местные налоги — 11,9 миллиона евро (104,8%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла городу 74,9 миллиона евро, или 117,2% намеченного. Прочие доходы составили 2 320,9 тысячи евро (115,2% годового планового объема), государственные и иностранные субсидии измерялись суммой в 90,3 миллиона евро, что на 19,2% меньше, чем планировалось. Меньше, чем предполагалось, принесли в казну столицы и инвестиции городских средств — 9,7 миллиона евро (78,8%).

Выплаты составили 550,7 миллиона евро — 93% намеченной на год суммы, в том числе на управленческую деятельность — 491,6 миллиона евро (98%), выплаты на инвестиции — 50,5 миллиона евро (61,6%), а основные взносы по кредитам и капитальной ренте — 8,6 миллиона евро.

На конец года остаток свободных средств составил 61,2 миллиона евро.