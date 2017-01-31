В 2016 году в Эстонии зафиксировали рекордно низкое число банкротств

В 2016 году количество обанкротившихся предприятий в Эстонии оказалось на рекордно низком уровне — банкротами были признаны 335 фирм, передает rus.err.ee.

Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 31 января, результаты ежегодного исследования, проведенного компанией Creditinfo Eesti.

Как передает итоговая информационная программа "Эхо дня" на волне "Радио 4", количество банкротств сокращается в Эстонии уже шесть лет подряд. Если в 2009-м и 2010-м году число разорившихся предприятий переваливало за отметку в тысячу, то начиная с 2011-го показатель пошел на убыль и в прошлом году составил 335. Это лишь 0,16% от общего количества зарегистрированных компаний. За год число обанкротившихся фирм упало на 12% и оказалось на рекордно низком уровне.