В течение 2016 года Elisa возвела в разных регионах Эстонии 328 новых базовых станций и модернизировала 161 существующую базовую станцию. При установке новых базовых станций Elisa исходила из важности конкретных мест для клиентов, наличия в округе общественно важных учреждений и маршрутов повседневного передвижения.

”Главная цель улучшения зоны действия заключается в равномерном повышении для всех клиентов скоростей обмена данными в сети 4G для обеспечения бесперебойного функционирования по всей Эстонии — чтобы мобильный интернет четвертого поколения был доступен и там, где его ранее не было или сигнал был слишком слабым для нормального потребления”, — заявил руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.

По его словам, в настоящее время уже больше половины клиентов Elisa пользуются 4G-интернетом, а поскольку объемы потребления мобильного интернета за последний год удвоились, сеть должна развиваться для поддержания возросшего обмена данными: ”Мало просто обеспечивать клиентам соединение — мы должны поддерживать соединение на должном уровне, чтобы клиенты могли выполнять все нужные действия онлайн, имея доступ к широкому спектру услуг. В сети при этом должен оставаться и определенный резерв”.

Тоомас Полли отметил, что интенсивнее всего сеть Elisa была в прошлом году модернизирована в Таллинне, где проживает наибольшее количество потребителей мобильного интернета. Именно в столице появился совершенно новый частотный слой в сети 4G. Компания возвела в Таллинне 125 новых базовых станций для сети 4G. В Харьюском уезде эта сеть тоже была существенно уплотнена: появилось 37 новых и было модернизировано 10 существующих базовых станций.

Тоомас Полли также пояснил, что добавление второго слоя приведет к существенному повышению скоростей обмена данными в сети четвертого поколения на территории Таллинна. ”До сих пор смарт-устройства наших клиентов в сети 4G в Таллинне задействовали в основном низкие частоты в диапазоне 800 МГц, где теоретический скоростной максимум составляет 75 Мбит/с, а реальный максимум колеблется в пределах 40-50 Мбит/с. После добавления второго частотного слоя теоретический максимум достиг 300 Мбит/с, а реальный максимум составляет от 150 до 250 Мбит/с”, сказал Тоомас Полли. В итоге этих сетевых работ второй частотный слой покрыл 50% территории Таллинна.

”Внедрение новых разработок в области сетевых технологий с сочетанием ряда частот для передачи сигнала является началом подготовки Elisa к развертыванию сети 5G”, заявил Тоомас Полли.

Помимо вышеописанного уплотнения сети в Таллинне и Харьюском уезде, Elisa возвела 28 новых базовых станций для сети 4G на острове Сааремаа, 10 — в Ида-Вирумаа, 8 — на острове Хийумаа, еще 8 — в Ляэнемаа, 6 — в Рапламаа, 5 — в Ярвамаа, 4 — в городе Тарту и еще 4 — в Тартуском уезде. По 2 новые базовые станции для сети четвертого поколения получили Вильяндимаа, Пярнумаа и Йыгевамаа. По одной новой базовой станции Elisa 4G появилось в Пярну, Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа.

Также была модернизирована сеть Elisa 3G во всех регионах нашей страны. В Таллинне было возведено 23 новых базовых станции для сети третьего поколения, в Тартумаа — 16, в Харьюмаа — 9, в Ида-Вирумаа — 8, в городе Тарту — тоже 8, а в Ярвамаа и Рапламаа — по 3. По две новые базовые станции для сети третьего поколения получили Вильяндимаа и Вырумаа, а по одной — Йыгевамаа, город Пярну, Пярнумаа и Сааремаа.

Больше всего базовых станций Elisa модернизировала на Сааремаа — 82. В Ляэнемаа было модернизировано 36 базовых станций, а на Хийумаа — 33.