В 2016 году прибыль Swedbank выросла на 115,8 млн евро

Прибыль эстонского подразделения Swedbank в 2016 году составила 175 миллионов евро. Рост по сравнению с 2015 годом составил 115,8 миллиона евро. За ростом стоят более низкие налоговые расходы по сравнению с особой выплатой подоходного налога в 2015 году и прошлогоднее увеличение доходов.

„Наш сильный результат стал отражением хорошего здоровья эстонской экономики и высокого уровня чувства уверенности потребителей, благодаря которому выросли кредитные портфели как частных лиц, так и предприятий. В 2016 году мы вышли на рынок с рядом новых решений. Потребители очень тепло восприняли появление бесконтактных карточек и новшества мобильного приложения. Мы вывели на рынок также новые кредитные карточки и функцию перевода с кредитных счетов. В прошлом году мы открыли новый пенсионный фонд, основанный на индексах, и понизили плату за управление другими фондами. Для предпринимателей мы открыли программу поручительства Европейского союза COSME, что стало хорошей новостью для многих малых и средних предприятий. Более 1000 предприятий по всей Эстонии пользуются выведенными на рынок смарт-терминалами, которые позволяют принимать платежи карточками в любом месте при наличии смартфона и интернет-соединения”, — сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт. „Клиенты все чаще предпочитают пользоваться электронными каналами. Число активных пользователей нашего мобильного банка выросло на 73%, достигнув 141 000 человек. Мы продолжаем работу по внедрению в интернет-банк и в мобильный банк обновлений, повышающих удобство для пользователей”.

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Кредиты и вклады

По сравнению с состоянием на 31 декабря 2015 года, объем кредитов вырос на 5,6%. Это вызвано ростом чувства уверенности потребителей, что увеличило потребление домохозяйств. Выросли объемы всех кредитных портфелей, в том числе жилищные кредиты, кредиты предприятий, потребительское финансирование и лизинг. Доля банка на кредитном рынке по состоянию на конец 2016 года составила 38,2% (к концу 2015 года 38,5%). Объем вкладов повысился за год на 7,8%, доля Swedbank на рынке вкладов к концу 2016 года составила 47,9% (в конце 2015 года 47,4%).

Качество кредитов

Отчисления на кредитные убытки в 2016 году составили 5,6 миллиона евро (в 2015 году этот показатель составил 3,6 миллиона евро).

Доходы и расходы

Чистый процентный доход увеличился за год на 9,1%, главным образом, благодаря росту кредитных объемов.

Чистый доход от оказания услуг в 2016 году не изменился. Благодаря возросшей активности клиентов, увеличились доходы от услуг, связанных с обработкой платежей. С одной стороны, чистый доход от платы за услуги снизился из-за нового постановления о посреднических платах, с другой — количество сделок с карточками возросло на 7,2%. Понижение платы за управление пенсионными фондами снизило комиссионные сборы за управление активами.

Совокупные расходы за год увеличились на 1,5%, что вызвано ростом расходов на рабочую силу. В какой-то мере это было компенсировано снижением расходов на маркетинг и амортизацией основного имущества.

Развитие бизнеса

Swedbank предлагает своим клиентам все больше электронных услуг. Частные клиенты получили возможность открывать через интернет-банк дополнительные счета. В мобильном банке появилась возможность ходатайствовать о предоставлении малого кредита и осуществлять быстрые платежи с помощью банковской ссылки. Бизнес-клиенты теперь видят в интернет-банке предлагаемые лимиты по лизингу, что ускоряет и повышает удобство при подписании договоров.

Мы начали сотрудничество в области жилищных кредитов с фондом KredEx, который предлагает гарантии по кредитам молодым семьям и специалистам. Это открывает перед нашими клиентами новые возможности.

Swedbank и общество

Swedbank является одним из крупнейших налогоплательщиков в Эстонии. В 2016 году банк заплатил в виде государственных налогов и различных плат в общей сложности около 68 миллионов евро. В том числе 33 миллиона евро составили подоходный налог предприятия и налог с оборота, 26 миллионов евро — налоги на рабсилу и 8 миллионов евро обязательных платежей, в частности — взносы в фонд гарантирования вкладов и плата за надзор.

Swedbank все глубже вовлекает своих работников в различные сферы общественной деятельности. Например, работники банка тестируют новые решения, которые затем предлагаются клиентам, а также они участвуют в различных добровольческих инициативах. Сотни работников участвовали в тестировании нового дизайна интернет-банка перед тем, как он был открыт для клиентов. Сегодня работники Swedbank тестируют новое средство идентификации Smart-ID, которое скоро будет открыто для клиентов. С 2016 года все наши работники могут взять два оплачиваемых свободных дня в год для волонтерской деятельности. Более 1200 работников Swedbank приняли в прошлом году вместе с коллегами участие в различных благотворительных проектах и более 400 человек провели в школах уроки финансовой и электронной грамоты.

Повышением финансовой грамотности населения мы занимаемся постоянно. Осенью Swedbank открыл информационный портал Kukkur, призванный помочь частным лицам и предпринимателям принимать осознанные и взвешенные решения в области финансов.