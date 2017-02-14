В 2016 году оборот Maxima Eesti снова вырос

В прошлом году оборот одной из крупнейших в Эстонии торговых сетей Maxima превысил 446 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 1,2%. Тем самым оборот Maxima Grupė, в состав которой входит Maxima Eesti и торговые сети еще в четырех странах, достиг в 2016 году 2,684 миллиардов евро, увеличившись по сравнению с предыдущим на 0,2%.

”После нескольких лет активного открытия новых магазинов, мы сконцентрировались на улучшении качества, обновлении внутренних процессов и реконструкции магазинов. Поскольку в то же время на рынке отрывались все новые и новые магазины, и в Эстонии произошло ряд налоговых изменений, то мы оцениваем достигнутый результат позитивно. Роста оборота планируем достичь и в нынешнем году, продолжая улучшать ассортимент и цены в наших сегодняшних магазинах”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.

Самый большого прорыва Maxima Grupė достигла в Болгарии, где годовой оборот продаж торговой сети увеличился на 22,1%, достигнув 88,4 миллионов евро. В Польше оборот продаж Aldik Nova вырос на 6,1%, увеличившись до 47,5 миллионов евро. Годовой оборот Maxima Latvija увеличился на 1,9% до 689,3 миллионов евро. В Литве оборот продаж в 2016 году снизился на 2,1%, однако Maxima LT остается крупнейшим предприятием Maxima Grupė c оборотом в 1,413 миллиардов евро.

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”В 2016 году в Прибалтике быстро увеличивалось количество магазинов и торговых площадей. Такой рост был особенно заметен на литовском рынке. Вместе с тем, демографические тенденции в Прибалтике негативны, поскольку население продолжает сокращаться. Все это непосредственно влияет на коммерческие результаты Maxima Grupė, — пояснил генеральный директор Maxima Grupė Робертас Чипкус. — В 2017 году конкуренция на рынках, где мы работаем, продолжит увеличиваться, но мы видим хорошие условия для устойчивого развития — макроэкономическая среда должна оставаться стабильной, тогда как потребление населения продолжает расти. Мы также сосредоточимся на повышении эффективности процессов управления бизнесом и управления цепочкой поставок, чтобы иметь возможность предложить потребителям в разных странах лучший на рынке ассортимент товаров по лучшим ценам”.

Maxima Grupė — это учрежденная в 2007 году холдинговая компания, управляющая розничными предприятиями в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Болгарии. По состоянию на конец 2016 года концерн обладал 557 магазинами Maxima X, Maxima XX, Maxima XXX, Aldik и T-Market: 241 магазин в Литве, 151 в Латвии, 74 в Эстонии, 61 в Болгарии и 30 в Польше. Компании концерна трудоустраивают более 29 000 человек.