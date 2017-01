В прошлом году на скотобойне Atria в Валга были забиты 100 174 свиньи, четверть этого объема или 25403 туши составляла услуга по забою. Годовое количество забитых свиней впервые превысило 100 000, а объемы предоставляемой услуги по забою по сравнению с прошлым годом резко выросли — более чем на 11 000 свиней. В общей сложности на скотобойне обработали примерно 9,3 млн кг мяса, из которых 8,1 млн — свинина и 1,2 млн — говядина.

”Мы смогли в тяжелые времена увеличить объемы забоя и поставить новый рекорд — независимые свиноводы, которые раньше продавали больше живых свиней, в прошлом году, чтобы сохранить свой бизнес, были вынуждены сбывать больше туш”, — отметил председатель правления Atria Eesti Олле Хорм. ”Интересен тот факт, что многие небольшие производители оказались в такой ситуации первый раз”.

”На сегодняшний момент Эстонии обеспечивает себя свининой на 80-85%, а это означает, что не всем предприятиям достается отечественное сырье”, — объяснил Олле Хорм. ”До сих пор массово импортировали как живых свиней, так и замороженное мясо. Надеемся, что ситуация на мясном рынке будет потихоньку улучшаться. К сожалению, восстановление после удара, нанесенного африканской свиной чумой, займет еще годы”.

”Численность поголовья свиней в Эстонии существенно сократилось, но настал момент, после которого ситуация будет меняться только в лучшую сторону”,- подтвердил Хорм. ”Эстонцы с радостью едят отечественную свинину и гордятся этим, но, к сожалению, времена дешевого мяса начинают заканчиваться. Производители в Эстонии нашли новые экспортные каналы, что позволяет эстонским свиноводам просить более высокую цену за сырье. Это, бесспорно, оказывает положительное влияние на эстонскую экономику, но для потербителей это означает скорое повышение цен на свинину”, — добавил Олле Хорм.

Atria Eesti AS (www.atria.ee) — это один из крупнейший пищевых концернов в Эстонии, на котором работают более 400 человек, и второе по величине предприятие, выращивающее свиней. Компания начала работу в Эстонии в 2005-го году, приобретя Валгаский мясокомбинат. В 2009-м году AS Wõro Kommerts, AS Vastse-Kuuste Lihatööstus и AS Valga Lihatööstus объединились под названием Atria Eesti AS. Торговые марки предприятия Maks & Moorits, VK и Wõro представлены во всех продуктовых магазинах Эстонии. Atria Eesti AS принадлежит финскому биржевому предприятию Atria Oy.