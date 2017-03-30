В 2016 году компания Inbank заработала 2,62 миллиона евро прибыли

В 2016 году выросли объемы портфелей всех продуктов Inbank. За год Inbank заработал 2,62 миллиона евро прибыли — почти втрое больше, чем в прошлом году.

В течение второго года деятельности Inbank увеличил портфель вкладов на 117% почти до 64,6 миллиона евро. Портфель финансирования за это время увеличился на 86%, достигнув объема 64,8 миллиона евро.

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, результаты демонстрируют, что Inbank избрал эффективную бизнес-модель. ”За короткое время мы достигли более чем 20% доли рынка потребительского финансирования в Эстонии. Также следует отметить то, что наряду с ростом прибыли мы смогли инвестировать в развитие и выйти на новые рынки”, — сказал Андресоо.

Прошлый год прошел для Inbank под знаком нескольких важных событий. ”Крупнейшей удачей года было нотирование облигаций Inbank на бирже — это сделало наше предприятие еще более открытым. Кроме того, Inbank начал привлекать вклады из Германии и Австрии. Мы также подготовились к выходу на польский рынок потребительского финансирования и вкладов”, — рассказал Андресоо.

В 2016 году важное место в работе Inbank также занимала подготовка к покупке Eesti Krediidipank совместно с Coop Eesti. В первой половине 2017 года Inbank планирует продажу связанных предприятий Coop Finants AS и Krediidipank Finants AS. Оба предприятия объединятся с Eesti Krediidipank, примерно 10% акций которого в настоящее время владеет Inbank. В среднесрочной перспективе Inbank планирует выйти из числа собственников нового банка и направить высвободившиеся ресурсы на поддержку собственного расширения.

Важнейшие финансовые показатели Inbank AS по состоянию на 31 декабря 2016 года:



• Балансовый размер — 84,9 миллиона евро

• Размер портфеля кредитования — 64,8 миллиона евро

• Объем вкладов — 64,6 миллиона евро

• Чистая прибыль за год — 2,6 миллиона евро

• Собственный капитал — 11,8 миллиона евро