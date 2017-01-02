Крупнейший инкассо-концерн в Прибалтике Julianus в 2016 году вернул клиентам свыше 22 млн евро, что на 20% больше, чем в 2015 году. В 2017 году на рынке инкассо-услуг произойдут изменения, связанные с объединениями скандинавских предприятий, которые владеют дочерними фирмами в Эстонии. Julianus делает ставку на гибкость.

”В 2015 году нам удалось победить международных конкурентов и стать по объемам крупнейшим предприятием в сфере обслуживания кредитов в странах Балтии. В 2016 году объем удачно взысканных требований вырос на 20% — это очень хороший результат”, — рассказал председатель правления концерна Julianus Юлар Маапалу.

”Число рассматриваемых в Julianus претензий по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 40% — мы считаем прошедший год очень успешным. Секрет нашего успеха прост — нужно демонстрировать эффективность, поскольку кредиторы хотят получить свои деньги назад. Партнер, который способен сделать это лучше всех, является самым успешным”, — добавил Юлар Маапалу.

”2017 год на рынке инкассо-услуг в странах Балтии будет очень интересным — в первую очередь, из-за происходящих в Скандинавии объединений предприятий. На сегодняшний днь известно об объединении Intrum Justitia и Lindorff, а также Gelvora и Sergel — дочерние предприятия этих компаний действуют и в Прибалтике. Целью Julianus является сохранение гибкости и скорости принятия решений. Это предпосылка для опережения больших скандинавских концернов”, — рассказал Юлар Маапалу.