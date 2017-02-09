В 2016 году доходы Merko Ehitus от продаж составили 252 миллионов евро

В 2016 году доходы Merko Ehitus от продаж остались на прошлогоднем уровне и составили 252 миллионов евро, чистая прибыль за год составила 6,1 миллионов евро. Концерн продолжил реализацию долгосрочной стратегии девелопмента многоквартирного жилья, инвестировав в девелопмент жилья 73 миллионов евро. Руководство компании предлагает выплатить акционерам в качестве дивидендов 119% от прибыли за прошлый год, что составит 0,41 евро на одну акцию.

”Это был трудный год, когда, несмотря на активное строительство жилья в прибалтийских столицах, в целом на рынке строительства роста не наблюдалось, а государственные инвестиции в объекты инфраструктуры уже который год на спаде. В 2016 году наш объем деятельности в секторе инфраструктурного строительства был значительно меньше ожиданий. В такой рыночной ситуации во имя покрытия расходов предлагаются очень низкие цены на заказы, и на рынке строительства в целом объем строительства инженерных сооружений не увеличивается. Благодаря росту в сфере девелопмента жилья и в сфере строительства зданий для частных заказчиков мы смогли удержать доходы от продаж на прошлогоднем уровне, однако мы не можем быть удовлетворены доходностью в сфере строительства”, — сказал председатель правления АО Merko Ehitus Андрес Тринк.

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”При распределении заказов на строительство зданий по-прежнему существует очень сильная ценовая конкуренция, что делает маржу исключительно маленькой, а генеральные подрядчики, также как и заказчики, принимают большие риски. Всё большую важность приобретают эффективность и снижение договорных рисков. На результаты 2016 года также повлияло то обстоятельство, что начало строительных работ на нескольких крупных объектах было отсрочено, и мы смогли вновь активно заняться ими лишь в конце года”.

”В Эстонии мы хотим сохранять ведущие позиции, как на рынке генподрядчиков, так и в сфере девелопмента многоквартирного жилья, а возможности увеличения прибыли мы видим во внутренней эффективности. Мы также продолжим стратегию, предусматривающую выход за пределы Эстонии — если на данный момент за пределами Эстонии находится приблизительно 1/3 нашего бизнеса, то в будущем мы планируем увеличить эту долю до половины и движемся в этом направлении. Несмотря на то, что в 2016 году в Латвии и Литве доходы от продаж в сфере строительства несколько снизились по сравнению с прошлым годом по причине готовности сразу нескольких крупных объектов в конце 2015 года, мы постепенно усилили там свою мощь и позицию на рынке генподряда. В Латвии мы составляем конкуренцию в большинстве заказов как в частном, так и в государственном секторе, в Литве у нас самая большая доля рынка у международных заказчиков и в будущем мы планируем принимать более активное участие при распределении государственных заказов. В Норвегии наша долгосрочная цель — нарастить потенциал для строительства крупных объектов и завоевать доверие заказчиков, действуя как местное предприятие”, — прокомментировал Тринк.

В 2016 году доходы концерна от продаж составили 252,0 миллионов, чистая прибыль — 6,1 миллионов, прибыль до налогов — 7,3 миллионов евро. Доходы от продаж в четвертом квартале составили 78,6 миллионов, чистая прибыль — 1,4 миллионов, прибыль до налогов — 1,6 миллионов евро. В 2016 году концерн заключил новые договоры на общую сумму 202,4 миллионов евро, в четвертом квартале — на 61,9 миллионов евро. По состоянию на 31.12.2016 остаток незавершенных работ концерна составил 269,6 миллионов евро. В четвертом квартале крупнейшими объектами Merko в работе были: в Таллинне — торговый центр T1, квартал Маакри, главный офис Telia — WoHo, а также трамвайная линия в аэропорт; в Латвии — музыкальная школа и концертный зал в Вентспилсе; в Литве — расширение гостиницы Radisson Blu Hotel Lietuva в Вильнюсе.

”Девелопмент недвижимости для нас по-прежнему является важным бизнесом, который в 2016 году принес почти 30% доходов концерна от продаж. В 2016 году мы инвестировали в сферу девелопмента жилья почти 73 миллионов, в том числе 53,6 миллионов в строительство квартир и 19,1 миллионов евро в покупку новых участков с целью обеспечения долгосрочной стратегии девелопмента многоквартирного жилья. В четвертом квартале мы приобрели новые участки как в центре Таллинна, так и в центре Вильнюса. Рынок квартир в Таллинне и Вильнюсе по-прежнему находится в хорошем состоянии, в Риге еще не достигнута ожидавшаяся активность, но там мы в относительно хорошем положении в случае роста спроса. В итоге мы можем быть довольны результатами продаж квартир, а покупатели квартир по-прежнему доверяют и ценят Merko как девелопера, строителя и продавца”, — прокомментировал Тринк. В зависимости от ситуации на рынке, Merko планирует в этом году начать строительство приблизительно 650–700 новых квартир, а также инвестировать как в уже находящиеся в работе проекты, так и в новые, стартующие в этом году девелоперские проекты примерно 45 миллионов евро.

В 2016 году концерн продал 493 квартир общей стоимостью 56,6 млн. евро по сравнению с проданными в 2015 году 403 квартирами и 61,4 млн. евро (без налога с оборота). В четвертом квартале было продано 225 квартир общей стоимостью 27,0 млн. евро (без налога с оборота). В 2016 году Merko началa строительство 344 квартир, к которым добавятся запущенные в начале 2017 года проекты Гайльэзерс и Ринктинес всего с 216 квартирами. Крупнейшими проектами Merko в работе являются: в Таллинне — Тартуское шоссе, 52, многоквартирные дома Noblessneri Kodusadam (Родная гавань Ноблесснера) и Паэпарги, в Риге — Парк Сканстес и Гайльэзерс, и в Вильнюсе — проект Ринктинес Урбан.

Правление АО Merko Ehitus делает предложение выплатить акционерам в 2017 году из прибыли предыдущих периодов дивиденды на сумму 7,3 миллионов евро (0,41 евро на одну акцию), в результате чего ставка дивиденда в 2016 году составит 119%. ”Мы внесли предложение выплатить акционерам дивиденды выше нашей действующей дивидендной ставки, учитывая уровень доходности собственного капитала в 2016 году, инвестиционный потенциал концерна, а также перспективы роста на рынке строительства. Мы не потеряли надежды на то, что объемы инженерно-строительных заказов в будущем вырастут, но до строительства этих объектов дойдет, вероятно, только во второй половине 2017 года или позже”, — добавил Тринк.