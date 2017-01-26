В 2016 году доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp составил около 600 млн евро

Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2016 год составил 598,4 миллиона евро, что по сравнению с таким же показателем 2015 года означает рост на 7,7%. Доход от продаж за четвертый квартал превысил показатель прошлого года на 6,6%. Прибыль до налогообложения группы за 2016 год составила 31 миллион евро, и это на 19,4% больше, чем в 2015 году. Прибыль до налогообложения группы в четвертом квартале составила 8 миллионов евро.

”Для 2016 года характерной стала очень жесткая конкуренция в сфере розничной торговли, ради сохранения доли рынка необходимо прилагать много усилий и принимать продуманные стратегические решения”, — сказал член правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп. ”В общем, год можно считать вполне успешным — об этом говорит то обстоятельство, что пятый квартал подряд наблюдается рост оборота во всех важнейших сферах деятельности группы, и нам приятно, что при такой серьезной конкуренции лояльность наших клиентов по-прежнему высока”, — добавил Пуусепп.

Многие поставленные перед группой цели в 2016 году были реализованы; открывшиеся в прошлом году магазины работают успешно. ”Помимо успешного запуска магазинов, набирали обороты и электронные разработки группы. Интернет-магазин Kaubamaja, открывшийся в марте прошлого года, достиг запланированного на 2016 год уровня, интернет-магазин Selver существенно расширил как область своей деятельности, так и функциональность”, — констатировал Рауль Пуусепп. ”На протяжении всего года хорошие результаты по продажам и прибыльность показывали все автомобильные предприятия группы. Большую лепту в результат внесло высокое качество обслуживания у дистрибьюторов, которое отображается в высоком уровне доверия и удовлетворенности клиентов”, — добавил Пуусепп.

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Консолидированный неаудированный доход от продаж супермаркетов Selver за 2016 год составил 400,0 миллионов евро, и это на 4,3% больше, чем годом ранее. Консолидированный неаудированный доход за IV квартал составил 108,9 миллиона евро — за год этот показатель увеличился на 4,6%. Консолидированная прибыль до налогообложения Selver составила 14,7 миллиона евро, что означает годовой рост на 3,9 миллиона евро. В магазинах Selver в 2016 году было совершено 36,2 миллиона покупок. В сеть магазинов Selver входит 47 магазинов, занимающих 89,6 тысячи квадратных метров торговых площадей.

Доход от продаж коммерческого сегмента Kaubamaja в 2016 году составил 98,0 миллионов евро, то есть, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 2,6%. Консолидированный неаудированный доход за IV квартал составил 29,9 миллиона евро, и это на 3,2% больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения универмагов Kaubamaja составила 4,3 миллиона евро, уступив результатам годичной давности на 2,0%.

Доход от продаж OÜ TKM Beauty Eesti, оперирующего магазинами косметики I.L.U., за 2016 год составил 4,9 миллиона евро, что на 4% меньше, чем за такой же период предыдущего года. Консолидированный неаудированный доход от продаж за IV квартал составил 1,6 миллиона евро, и это на 8,3% меньше, чем годом ранее. Убыток I.L.U. за 2016 год составил 0,3 миллиона евро, что на 0,1 миллиона евро больше, чем год назад.

Прошлогодний доход от продаж в сегменте торговли автомобилями Tallinna Kaubamaja Grupp составил 82,6 миллиона евро, и это на 35,9% больше, чем в 2015 году, в том числе на 33,5% увеличился доход от продаж KIA. Доход от продаж за четвертый квартал в размере 19,3 миллиона евро превысил такой же показатель прошлого года на 27,3%. Всего за 2016 год было продано 3893 новых транспортных средства. Прибыль до налогообложения в сфере торговли автомобилями составила 3,7 миллиона евро, превысив таким образом прибыль 2015 года на 83,0%.

Оборот входящих в концерн магазинов обуви в 2016 году составил 12,8 миллиона евро, за год оборот вырос на 7,5%. В четвертом квартале доход от продаж составил 3,5 миллиона евро, это на 3,2% больше, чем за такой же период прошлого года. Убыток за 2016 год составил 0,9 миллиона евро, и это на 1,8 миллиона евро меньше, чем в 2015 году.