07.11.2018, 13:20

Уже завтра! Swedbank снижает дневной лимит карточки паролей до 50 евро

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rus.delfi.ee
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Koodikaardid
KoodikaardidFoto: Hendrik Osula

Пользоваться карточками паролей для аутентификации можно лишь до 1 февраля 2019 года, а начиная с 8 ноября текущего года с помощью карточки паролей можно будет совершать платежей не более чем на 50 евро в день, сообщает Swedbank.

С начала года около 120 000 клиентов Swedbank выбрали для себя альтернативу карточке паролей. „Самый распространённый выбор — Smart-ID, которому отдали предпочтение 60% тех, кто прежде пользовались карточками паролей. Примерно 30% начали пользоваться ID-картой и 10% выбрали PIN-калькулятор или Mobiil-ID”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

"Для пользователей смарт-устройств лучший выбор — Smart-ID. Мобильное приложение можно самостоятельно скачать на своё смарт-устройство. Smart-ID — бесплатное и очень простое приложение даже для начинающего пользователя смарт-устройства, который пока не очень свободно себя чувствует в быстро развивающемся цифровом мире. Если скачать приложение самостоятельно окажется затруднительным, призываем обратиться за помощью к близким, которые, конечно, с удовольствием помогут. Smart-ID можно оформить и в конторе. С собой необходимо взять ID-карту. Убедитесь, что Вы помните пароли ID-карты”, — поясняет Раагметс.

Для тех, кто не пользуется смарт-устройствами и мобильным банком, хорошим решением может стать ID-карта, которая имеется у подавляющего большинства людей. Одна из возможностей — Mobiil-ID, которой могут пользоваться также владельцы кнопочных телефонов. Для оформления этой услуги следует обратиться к своему мобильному оператору. Последний выбор — PIN-калькулятор. Это — простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Купить PIN-калькулятор можно в банковском представительстве.

По словам Раагметс, для банка очень важно, чтобы каждый пользователь карточки паролей заблаговременно нашёл для себя подходящую альтернативу. „Мы же со своей стороны сделаем всё, чтобы помочь клиентам с освоением удобных и более безопасных решений. Если Вам требуется помощь для начала использования нового решения, мы призываем обращаться в банк. Наши консультанты с удовольствием помогут”, — сказала Раагметс.

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