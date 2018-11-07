Уже завтра! Дневной лимит карточки паролей будет снижен до 50 евро

С начала года около 120 000 клиентов Swedbank выбрали для себя альтернативу карточке паролей. „Самый распространённый выбор — Smart-ID, которому отдали предпочтение 60% тех, кто прежде пользовались карточками паролей. Примерно 30% начали пользоваться ID-картой и 10% выбрали PIN-калькулятор или Mobiil-ID”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

"Для пользователей смарт-устройств лучший выбор — Smart-ID. Мобильное приложение можно самостоятельно скачать на своё смарт-устройство. Smart-ID — бесплатное и очень простое приложение даже для начинающего пользователя смарт-устройства, который пока не очень свободно себя чувствует в быстро развивающемся цифровом мире. Если скачать приложение самостоятельно окажется затруднительным, призываем обратиться за помощью к близким, которые, конечно, с удовольствием помогут. Smart-ID можно оформить и в конторе. С собой необходимо взять ID-карту. Убедитесь, что Вы помните пароли ID-карты”, — поясняет Раагметс.