Расходы на новогодний салют заложены в бюджет почти каждого самоуправления. Смотрие, сколько денег планируют потратить на фейерверк в этом году три самых крупных города Эстонии.

В этом году в Таллинне тендер снова выиграла фирма Hansa Ilutulestikud OÜ. В небо планируется запустить в общей сложности 5975 выстрелов на протяжении более 10 минут. Стоимость салюта вместе с налогом с оборота составит 14 460 евро.

В Нарве на площади Пеэтри планируется запустить два салюта. Один салют начнется 31 декабря в 20:00 в рамках детской программы. Его стоимость составит 1000 евро. В 01:00 ожидается второй салют стоимостью 2000 евро. Расходы на салют по сравнению с прошлым годом остались на том же уровне.

Салют в Тарту организует Ruf Eesti, он обойдется городу в 4500 евро. Согласно традиции, салют будет запущен на берегу Эмайыги вблизи моста Сыпрузе.