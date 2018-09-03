Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

Когда Райн Халликмяэ покупал у своего знакомого квартиру, он был осведомлен, что там проживают сестра и отец продавца, и они могут отказаться съезжать оттуда добровольно. Сам же продавец купил себе новую квартиру, куда хотел забрать и больного отца.

Датой передачи квартиры во владение Рейна было 1 июля 2017 года, но отец и сестра продавца до сих пор продолжают жить в квартире. С продавцом у него был договор, что тот заберет отца к себе, а вот сестра Аннели Тынтс отказалась съезжать, поэтому в августе 2017 года он подал на женщину в суд.

Судебное разбирательство, как часто бывает, растянулось надолго. На первые два заседания госпожа Тынтс не явилась, взяв больничный у врача. Все это время женщина не оплачивала коммунальные услуги, в результате чего накопился приличный долг.

При этом Рейн не выставляет женщину на улицу, так как она не является бездомной — у нее имеется однокомнатная квартира в Турба в волости Сауэ, куда она могла бы переехать в любой момент.

По словам Рейна, она ему даже как то говорила, что живет в Турба, а в Мустамяэ ездить только для присмотра за прикованным к постели отцом. Однако председатель квартирного товарищества дома в Турба сообщила, что Аннели Тынтс не проживает там аж с 1999 года. Мужчина представил доказательства в суд, что в сущности ничего не изменило.

Отец продавца квартиры и Аннели Тынтс умер в марте этого года, однако женщина и после этого не намеревалась покинуть квартиру. На третье заседание суда в мае Тынтс также не явилась. В результате суд вынес решение, что женщина должна освободить владения Халликмяэ.