03.09.2018, 13:29

Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
 
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Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать
Foto: Priit Simson

В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.

Когда Райн Халликмяэ покупал у своего знакомого квартиру, он был осведомлен, что там проживают сестра и отец продавца, и они могут отказаться съезжать оттуда добровольно. Сам же продавец купил себе новую квартиру, куда хотел забрать и больного отца.

Датой передачи квартиры во владение Рейна было 1 июля 2017 года, но отец и сестра продавца до сих пор продолжают жить в квартире. С продавцом у него был договор, что тот заберет отца к себе, а вот сестра Аннели Тынтс отказалась съезжать, поэтому в августе 2017 года он подал на женщину в суд.

Судебное разбирательство, как часто бывает, растянулось надолго. На первые два заседания госпожа Тынтс не явилась, взяв больничный у врача. Все это время женщина не оплачивала коммунальные услуги, в результате чего накопился приличный долг.

При этом Рейн не выставляет женщину на улицу, так как она не является бездомной — у нее имеется однокомнатная квартира в Турба в волости Сауэ, куда она могла бы переехать в любой момент.

По словам Рейна, она ему даже как то говорила, что живет в Турба, а в Мустамяэ ездить только для присмотра за прикованным к постели отцом. Однако председатель квартирного товарищества дома в Турба сообщила, что Аннели Тынтс не проживает там аж с 1999 года. Мужчина представил доказательства в суд, что в сущности ничего не изменило.

Отец продавца квартиры и Аннели Тынтс умер в марте этого года, однако женщина и после этого не намеревалась покинуть квартиру. На третье заседание суда в мае Тынтс также не явилась. В результате суд вынес решение, что женщина должна освободить владения Халликмяэ.

Основываясь на постановлении суда, Халликмяэ заказал услуги вскрывающей замки фирмы, а также машину для переезда, чтобы 19 июля 2018 года принудительно выселить женщину из квартиры. Судебный пристав отослал ей заранее уведомления. Попытка выселить Тынтс закончилась провалом.

”Это так глупо, что в моей квартире уже больше года живет человек, у которого нет никакого права там находиться, и я не могу абсолютно ничего с этим сделать. У меня нет права выселить ее из квартиры или даже войти туда”, — возмущается Халликмяэ.

Он проконсультировался с несколькими юристами, но они все сказали, что ему ничего не остается, кроме как ждать. Однако пока он ждет Тынтс продолжает не оплачивать коммунальные счета, а долг перед КТ продолжает расти.

Тынтс и ее представитель в суде отказались комментировать ситуацию, так как судебные разбирательства до сих пор не закончились.

Рейн Халликмяэ не единственный, кто столкнулся с подобной проблемой, такое происходит часто. Многие владельцы недвижимости натерпелись горя от съемщиков, оплачивающих первый месяц аренды, а затем отказывающихся платить и съезжать.

Так как проблема наблюдается уже долгое время, различные министры юстиции обещали ей заняться. Сейчас Министерство юстиции как раз занимается составление законопроекта, касающегося изменения регулировки аренды. Законопроект планируется отправить на согласование в ноябре.

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