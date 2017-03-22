"Ужасно долго". Инвесторам завода по рафинированию древесины придется два года ждать разрешения

Сегодня свои уточненные планы представляет группа инвесторов, желающих запустить в Эстонии завод по рафинированию древесины стоимостью от 800 млн до 1 млрд евро. Предприятие планируется основать в Тартуском или Вильяндиском уезде, в водоразделе реки Эмайыги, однако выясняется, что произойдет это не ранее чем через два года.

На данный момент девелопер проекта Est-For Invest ходатайствовал у Министерства финансов о специальной государственной планировке. Весь процесс занимает в Эстонии около двух лет. По словам самих инвесторов, для них это ужасно долго. К примеру, финский завод по рафинированию древесины Äänikoski получил соответствующие разрешения за восемь месяцев.

Сам завод создаст 200 рабочих мест, остальным отраслям экономики он вместе с заводом принесет в общей сложности 300-400 рабочих мест, преимущественно в транспортном секторе. Прибыль государства от налогов на одном только этапе строительства составит 40-48 млн евро, на фазе запуска — 11-12 млн евро. Прогнозируемый рост объемов производства энергии из возобновляемых источниов составит 34-35%, рост объемов шоссейного и железнодорожного транспорта 1-1,8% и до 5% соответственно.