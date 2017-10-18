Увольнение бастовавших работников Раквереского мясокомбината законно?

Комментируя увольнение бастовавших работников Раквереского мясокомбината, заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу сказала, что оценку разумности прерывания трудового договора может дать только комиссия по трудовым спорам или суд.

Согласно закону, забастовка и остановка работы, которым не предшествовали переговоры или примирительные действия, незаконны. Также незаконны забастовки и остановки работы, при провозглашении и организации которых был нарушен установленный законом порядок.

Для решения коллективного трудового конфликта законом предусмотрен четкий процесс, в случае несоблюдения которого можно говорить о незаконной забастовке.

"Если поведение работника противоречит требованиям закона, то и работодатель, и его партнер по договору имеет право вынести работнику предупреждение о том, что в случае дальнейшего нарушения договора трудовой договор будет расторгнут в экстренном порядке”, — сказал он.

Если нарушение продолжается, то работодатель действительно имеет право расторгнуть договор в срочном порядке на основании § 88 статьи 1 пункта 3 и далее Закона о трудовом договоре. По словам Ванаталу, конечную оценку на основании конкретных фактов может дать только суд или комиссия по трудовым спорам: ”Для этого работку следует обжаловать заявление работодателя в течение месяца с момента его получения”.