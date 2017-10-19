Уволившее бастовавших работников HKScan уже ищет новых и предлагает более высокую зарплату

Предприятие HKScan Estonia, которое только что уволило троих работников Раквереской скотобойни, теперь ищет новых — и на лучшую зарплату. Это выясняется из опубликованного на CVOnline объявления.

В опубликованном 18 часов назад объявлении ищут работника скотобойни в Раквере, причем зарплата — от 800 до 950 евро в месяц. По прежней информации, на этой должности получают не больше 800 евро в месяц. "Наша работа тяжелая и противная, ты работаешь целый день в крови, и за какую зарплату? Часть получают 450 евро, часть — 600, и лучшие — 800 евро в месяц", — сказал Ärileht один работник.

"Твои основные рабочие задачи — обработка свиней и коров на линии убоя. Наши ожидания: ответственность, физическая выносливость, стрессоустойчивость", — значится в объявлении.

Работники бастовали

27 из 64 работников скотобойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Но им в итоге вызвали полицию и троих человек уволили.

Руководитель HKScan Анне Мере сказала Ärileht, что с выбранными работниками скотобойни представителями до сегодняшнего дня встречались три раза.

"Мы каждый год пересматриваем зарплаты работников в соответствии с общегосударственными исследованиями зарплат. Например, сейчас в сентябре-октябре повысили зарплаты и части работников скотобойни. Трудовая нагрузка на скотобойне по сравнению с прошлым годом уменьшилась, поскольку объем убоя как свиней, так и коров уменьшился", — сказала она. Но она не исключила возможности, что части работников уже 10 лет не повышали зарплату.

Переговоры продолжатся во вторник

А работник линии Айвар Аллезе сказал ERR, что повышения зарплаты у них не было с момента введения евро.

"Когда-то повысили на 25%, потом во время кризиса сняли 10%. И их не вернули. Когда перешли на евро, цены повысились и народ не справляется", — сказал Аллезе.

Он добавил, что на скотобойне тяжелая работа и работающие в других отделах люди зарабатывают больше. "Работа черная и грязная. Я весь в крови, отвратительная работа, мы все мокрые, нет вентиляции, мы хотим более справедливого отношения", — сказал Аллезе.

В следующий вторник начнутся переговоры с четырьмя представителями работников насчет развития условий труда и трудового распорядка. Троих уволенных работников точно обратно не возьмут.