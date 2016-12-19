Бизнес-решения руководства HKScan в странах Балтии были прозрачными, принимались с ведома и одобрения владельцев и служили интересам концерна HKScan, заявил Теэт Соорм, который сегодня вместе с другими руководителями HKScan Estonia был уволен с должности.

Помимо этого данные решения ежегодно аудировались компанией PricewaterhouseCoopers, которая за более чем десять предыдущих лет не обнаружила ни одного нарушения.

По словам Теэта Соорма, система партнеров по сотрудничеству создавалась исходя из интересов HKScan, поскольку в кризисные времена, царившие в то время в сельском хозяйстве, в Эстонии по сути, отсутствовало стабильно работающая система по выращиванию птичьего мяса и свинины.

”Для продолжения успешной работы и расширения концерн HKScan нуждался в эффективной системе по выращиванию птичьего мяса и свинины, обеспечивающей надежные поставки,” — отметил Соорм.

”При создании круга свиных ферм и прочих партнеров по сотрудничеству, тогдашний руководитель балтийских операций предприятий Олли Антниеми уже в 2010 году подтвердил, что владельцы не видят в происходящем никакого конфликта интересов, это Антниеми сообщал и общественности посредством СМИ”, — добавил он.

По словам Соорма, руководство HKScan в странах Балтии не причиняло урон коммерческим интересам HKScan и не совершило ни одного нарушения, а, наоборот, действовало исходя из экономических интересов материнского концерна, принося пользу, прозрачно и с предварительного одобрения владельцев.

”Мы можем взглянуть и на ситуацию в более широком ключе — во многом благодаря тому, что нам удалось выстроить в 1999-2016 годы, в Эстонии была создана эффективная и надежная система выращивания, обработки и поставки эстонского птичьего и свиного мяса”, — отметил Соорм.

”Еще раз — важно подчеркнуть, что сделки, совершавшиеся между всеми партнерами, совершались на основании рыночных цен и были прозрачны. Я считаю, что мы имеем дело с надуманной причиной для смены руководства. Я понимаю желание нового руководителя концерна скомплектовать для себя новую команду, но, к сожалению, для этого выбран непостижимый для моего понимания путь”, — добавил он.