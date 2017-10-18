Уволенные сотрудники Раквереского мясокомбината: начальству до нас вообще нет дела

Часть сотрудников бойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низких зарплат и растущей трудовой нагрузки. Владелец комбината, предприятие HKScan Estonia посчитало такое прекращение работы незаконным и уволила нескольких человек.

На бастующих на Раквереском мясокомбинате была вызвана полиция, когда они начали задавать вопросы руководству и отказались уходить. После были уволены трое сотрудников. Причина для увольнения — невыполнение рабочих заданий вследствие забастовки.

”Генеральный директор Анне Мере сказала, что тех, кто вчера был уволен, обратно на работу не примут”, — рассказал один из уже бывших сотрудников бойни. По его словам, он собирается обратиться в Комиссию по трудовым спорам.

Как рассказал мужчина, бастовавшие сотрудника вчера просто провели весь день в комнате для отдыха. Когда же вечером явилось начальство, оно просто вручило троим людям извещения об увольнении.

”Вчера мы убедились, что здесь настоящий сумасшедший дом. Наше непосредственное начальство должно отстаивать наши интересы, а не, извините за выражение, целовать задницы высшему руководству”, — добавил мужчина.

По словам другого уволенного работника, проработавшего на предприятии 25 лет, сотрудники бойни уже месяц вели переговоры с начальством о повышении зарплаты. Из-за того, что им давали пустые обещания и не говорил ничего конкретного, они устроили забастовку.

”Нашему начальству до нас вообще нет дела. Все, что мы говорим им, влетает в одно ухо и вылетает из другого”, — добавил он.